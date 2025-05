V Bratislave sa opäť koná medzinárodná konferencia Start with children

Bratislava 13. mája (TASR) - Mesto Bratislava privíta počas dvoch dní opäť viac ako 40 odborníkov na tvorbu miest ohľaduplných voči potrebám detí. Stretávajú sa na druhom ročníku medzinárodnej konferencie Start with children s témou Vráťme mestá deťom: Ako tvoriť živé susedstvá a komunity. Koná sa v utorok a stredu (14. 5.) prevažne v Starej tržnici. TASR o tom informovali z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).



Tohtoročný program má byť kombináciou odborných prednášok z oblasti urbanizmu a architektúry, prezentácií prípadových štúdií, ale aj diskusií o sociálnych aspektoch života v mestách. Jedným z bodov programu má byť napríklad diskusia hlavných architektov Bratislavy a Košíc Juraja Šujana a Petra Kroppa. Diskutovať budú o tom, ako pretaviť idey a princípy mestského plánovania citlivého k deťom či ženám do územného plánovania. Diskusia sa zameria aj na to, ako viesť konštruktívnu debatu so všetkými zainteresovanými aktérmi.



Na konferencii majú vystúpiť aj odborníci z Čiech a ďalších krajín. Hovoriť sa bude napríklad o tom, ako sa stala Viedeň jedným z najlepších miest na svete, predstavený bude aj projekt komunitnej štvrte s inovatívnym prístupom k bývaniu a zdieľaným priestorom. Jeden z diskusných panelov sa zameria na výzvy pri navrhovaní a realizácii mestského bývania. Predstavená bude tiež iniciatíva vytvorenia medzinárodnej komunity detí a rodičov spoločne dochádzajúcich na bicykloch do škôl.



Konferencia bude na štyroch rôznych miestach - v hlavnej sále Starej tržnice, Zrkadlovej sieni a mezaníne Primaciálneho paláca a priestore Viechy naturálnych vinárov, kde budú tematické workshopy. Návštevníci budú môcť získať praktické nástroje pre participatívne plánovanie s deťmi, navrhovanie bezpečných verejných priestorov pre ženy a dievčatá či dizajnovanie zdieľanej mobility pre rodiny.