V Bratislave sa pohyboval muž ozbrojený mačetou

Bratislava 10. júna (TASR) - Na bratislavskej Ulici Františka Kubu sa pohyboval muž ozbrojený mačetou, pričom sa ňou oháňal a nevhodne manipuloval. Policajti konanie realizovali ako priestupok proti verejnému poriadku. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"V tejto súvislosti sa znovu obraciame na verejnosť a apelujeme na občanov, aby dôsledne zvážili manipuláciu so strelnými alebo chladnými zbraňami na verejnosti a nedopúšťali sa takých konaní," upozornil Szeiff.



Priestupku proti verejnému poriadku sa podľa hovorcu dopustí ten, kto nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane. Ide najmä o dýky, bodáky a šable. Doplnil, že to isté sa týka aj predmetov, ktorými možno ublížiť na zdraví, respektíve, ak je možné z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.



Policajti vyzývajú občanov, aby v prípade, ak sú svedkami nevhodného správania, prípadne manipulácie neznámych osôb so zbraňami na verejnosť, oznámili túto skutočnosť na čísle 158.