V Bratislave sa popoludní koná podujatie o ženách hlavného mesta
Organizátori chcú podujatím vzdať úctu aj ženám, ktoré sa do oficiálneho názvoslovia nikdy nedostali, hoci ich odvaha, práca a prítomnosť zásadne formovali život v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 8. marca (TASR) - V bratislavskom Dome hudby na Panenskej ulici sa popoludní uskutoční podujatie o ženách, ktoré tvorili príbeh hlavného mesta. V rámci cyklu Kontexty si mesto pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) pripomenie neviditeľnú stopu žien, ktoré po generácie formovali charakter Bratislavy. Program sa začína od 14.30 h, jeho súčasťou budú tematické vychádzky, diskusie, výstavy, literárne pásma, prednášky či koncerty. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) o tom informuje na svojom webe.
„Príbeh mesta je v skutočnosti príbehom našej kolektívnej pamäte. Denne kráčame Bratislavou a orientujeme sa podľa názvov ulíc, ktoré sa stali súčasťou našej každodennosti. No ak by sme sa na ulice pozreli cez optiku rodovej rovnováhy, uvidíme príbeh, ktorý je rozprávaný len sčasti. Na takmer 622 ulíc nesúcich mužské mená pripadá v našom meste len 21, ktoré odkazujú na ženy. Tento nepomer nie je len štatistickým údajom, ale tichým svedectvom o tom, koho hlasy sme sa v histórii rozhodli počúvať a koho prínos sme si zvykli prehliadať,“ priblížilo BKIS.
Organizátori chcú podujatím vzdať úctu aj ženám, ktoré sa do oficiálneho názvoslovia nikdy nedostali, hoci ich odvaha, práca a prítomnosť zásadne formovali život v Bratislave. „V tradične mužskom rozprávaní dejín nastal čas uznať hodnotu, ktorá príliš dlho zostávala v úzadí, a priznať ženám ich právoplatné miesto v identite nášho spoločného priestoru,“ dodali organizátori.
Ako informovala špecialistka pre primárnu prevenciu a osvetové činnosti Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny Viera Böttcher, súčasťou podujatia bude aj diskusia s názvom Postavme sa za bezpečie žien, ktorá sa bude venovať aj systémovej podpore žien zažívajúcich násilie.
