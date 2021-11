V Bratislave sa postavilo v roku 2020 takmer 2800 bytov

Bratislava 19. novembra (TASR) – V hlavnom meste SR sa v roku 2020 postavilo 2793 bytov, približne rovnaký počet ako v období 2017 – 2019 pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktorý zároveň poukázal na fakt, že približne každý ôsmy byt či dom postavený vlani na Slovensku bol vybudovaný na území metropoly.



"V Bratislave sa minulý rok postavilo 13 percent všetkých nových bytových jednotiek v rodinných domoch či v bytových domoch na celom Slovensku,“ potvrdila generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR Libuša Kolesárová.



Vybudované nehnuteľnosti na bývanie predstavujú zároveň polovicu z celkovo dokončených bytov (vrátane bytov v rodinných domoch) na území celého Bratislavského kraja. "Za dokončenú bytovú jednotku sa považuje byt či dom, ktoré už získali kolaudačné rozhodnutie stavebného úradu," spresnila Kolesárová.



Dynamiku bytovej výstavby v hlavnom meste udržali pritom najmä developerské aktivity v Petržalke. Celkovo na území piateho bratislavského okresu zaznamenali štvornásobný medziročný rast počtu kolaudovaných bytových jednotiek. Výrazne viac bytov v porovnaní s priemerom v predošlých piatich rokoch dokončili aj vo štvrtom okrese. "V ostatných troch okresoch bol počet pod úrovňou priemeru, a to od 20 do 80 percent," priblížila Kolesárová.



Pripomenula tiež, že z dlhodobého hľadiska dosiahol počet dokončovaných bytov v hlavnom meste vrchol ešte v období pred finančnou krízou, v čase pozitívneho vývoja ekonomiky aj stavebného sektora. V roku 2007 sa dokončilo v hlavnom meste SR takmer 4000 bytových jednotiek vrátane rodinných domov. Aktuálne hodnoty v minulom roku boli približne o 30 percent nižšie. Naopak, v porovnaní s najväčším prepadom vo výstavbe, ktorý nastal v roku 2013 a počas ktorého sa na území hlavného mesta dokončilo len necelých 1600 bytov, sú čísla za vlaňajšok o 78 percent vyššie.



Štatisticky úrad SR zverejnil údaje o výstavbe nových bytových jednotiek v rámci nového Informačného panela mesta Bratislavy 2021. Obsahuje 16 vybraných kľúčových ukazovateľov z oblasti demografie, vzdelávania, cestovného ruchu a podnikania hlavného mesta SR Bratislava v novej vizualizovanej forme.