V Bratislave sa predstaví americká hudobníčka Emma Ruth Rundle

Bratislava 18. júla (TASR) - Americká hudobníčka Emma Ruth Rundle bude mať koncert 29. júla v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca. "Pôjde o jej celoslovenskú premiéru," avizujú organizátori koncertnej edície Nu Sound Of....



"Tvrdá hudba ju oslovovala, ale takisto vyrastala aj na pesničkárskych vzoroch. Až ikonického postavenia dosiahla v gotickej komunite, ku ktorej sa hlásila zvýrazneným líčením aj tmavým oblečením. Rešpekt jej prejavovala aj folková scéna, ktorá cenila surové poetické texty," približujú alternatívnu pesničkárku. Dlho bola jej hlavným nástrojom gitara, teraz sa vrátila ku klavíru. "Zbavila sa aj bicích nástrojov, aby dosiala na čo najčistejší zvuk preklenutý iba s hlasom. Zostala tak iba prostá pieseň, ktorá silno zasiahne poslucháča," dodávajú organizátori koncertu k speváčke, ktorá sa slovenskému publiku predstaví naživo nahrávkami Engine of Hell a Looking Back.



Ako ďalej informujú, v úlohe predskokana Rundleovej európskeho turné je americký experimentálny gitarista, skladateľ a performer William Fowler Collins. "Pohybuje sa v medziach moderného dronu, minimalizmu, dark ambientu, niekde medzi Brianom Enom a Stevom Roachom," dodávajú organizátori k hudobníkovi z Nového Mexika, ktorého koncerty "sú zvukovou mágiou ovplyvnenou do veľkej miery improvizáciou".