V Bratislave sa predstaví hviezda islandskej poviedky
Bratislava 6. mája (TASR) - Vychádzajúca hviezda islandskej poviedky María Elísabet Bragadóttir mieri do Bratislavy. Autorka knihy Izba v inom svete ju predstaví na Bratislavskom knižnom festivale BRaK. Diskusiu naplánovali organizátori na piatok 29. mája o 19.00 h v Zichyho paláci. TASR o tom informovalo vydavateľstvo Artforum.
Knihu Izba v inom svete, ktorá vyšla v islandskom vydavateľstve na jeseň 2020 a vyslúžila si uznanie kritikov aj čitateľov, vydalo záverom minulého roka v slovenskom preklade Zuzany Stankovitsovej.
Ako ďalej uvádza, Bragadóttir v poviedkovej knihe spochybňuje realitu, mení vedomie postáv a venuje sa témam ako túžba po blízkosti, priateľstvo, vzťahy medzi ženami aj v rodine i hľadanie svojho miesta vo svete. „Píše o nových nájomníkoch v bytovke a tom, ako rozvíria stojaté vody, o tom, aké je ťažké vymaniť sa z klietky, ktorú sme si okolo seba starostlivo zostrojili, o zdanlivej či predstieranej blízkosti, o obyčajných, no zároveň komplikovaných dušiach,“ uvádza Artforum k islandskej autorke píšucej „o rozdieloch medzi tým, ako niekto vníma sám seba, a tým, ako ho vnímajú iní či kým naozaj je“. „Píše o žene, ktorá sa v domove dôchodcov až do vyčerpania síl stará o starenky. Alebo o túžbe ovládať druhých za každú cenu,“ dodáva slovenský vydavateľ knihy, ktorú jeden z islandských denníkov označil za Objav roka a islandskí kníhkupci ju zvolili za jedno z troch najlepších beletristických diel roka.
„Kniha ma hneď pri prvom čítaní nadchla. Jednotlivé poviedky čitateľa ihneď vtiahnu do deja, majú ‚čtivý‘ štýl a skvele vykreslené postavy. Tematicky sa venujú medziľudským vzťahom i hľadaniu vlastného ja a postavenia vo svete,“ hovorí prekladateľka. Dodáva, že postavy neraz riešia všedné problémy, ktoré väčšina z nás pozná. „Zároveň však každá poviedka prináša nejaký nečakaný zvrat, veci často nie sú také, akými sa na prvý pohľad zdajú, a podaktoré lavírujú na hranici medzi realitou a fantáziou. Týmto sviežim prístupom si ma Izba v inom svete získala hádam najväčšmi,“ poznamenala.
María Elísabet Bragadóttir vyštudovala na Islandskej univerzite filozofiu. Prispieva do novín svojimi fejtónmi a esejami, píše poviedky pre rozhlas. V roku 2020 vydala debutovú zbierku poviedok Izba v inom svete a vzápätí sa z nej stala žiarivá vychádzajúca hviezda literatúry. Spolupracovala s Medzinárodným literárnym festivalom v Reykjavíku, v roku 2022 sa zúčastnila na Mesiaci autorského čítania. Jej druhá zbierka poviedok má názov Mydlový vták. V roku 2024 patrila k nominantkám na európsku cenu za literatúru.
