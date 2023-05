V Bratislave sa predvedú najlepší barmani, kuchári i vinári

Bratislava 19. mája (TASR) – Gastronomické podujatie pod názvom Mirror Hospitality Expo 2023 sa v piatok začína v Bratislave a okolí. Potrvá do 23. mája a svoje umenie na ňom predstavia najlepší barmani sveta, michelinskí kuchári aj slovenskí vinári. "Do projektu sa zapojilo viac ako 15 rôznych barov, reštaurácií, vinárstiev a hostia si vychutnajú podujatie nielen z barmanského segmentu," približujú organizátori. Zamerali sa na spoluprácu medzi jednotlivými zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v hlavnom meste i v jeho okolí.



V Bratislave sa predstavia Slováci, ktorí v zahraničí pracujú v tých najlepších baroch. Sú medzi nimi napríklad aktuálny držiteľ ocenenia najlepšieho barmana na svete v prestížnej súťaži Diageo World Class Adrián Michalčík. "Z Londýna prídu Martin Siska a Marián Beke. Maroš Dzurus zas pracuje v Osle v bare, ktorý patrí medzi 50 najlepších na svete. Z Austrálie príde Martin Hudák, držiteľ ocenenia Best New International Coctail Bar 2019," avizujú organizátori s tým, že na podujatí nebude chýbať ani Boris Ivan, ktorý sa venuje umeniu japonskej mixológie a pracoval pre rôzne svetové celebrity vrátane Jay Z a Robbieho Williemsa.



Jednou z najväčších kuchárskych hviezd festivalu je majiteľ svetoznámej reštaurácie a televízna osobnosť Marco Pierre White, ktorý sa vo veku 33 rokov stal prvým britským šéfkuchárom s troma hviezdami Michelin. "Vyškolil napríklad Gordona Ramsayho, ktorého poznajú aj slovenskí diváci," dodávajú organizátori.



Na podujatí Mirror Hospitality Expo 2023 sa v piatok predvedú aj stredné hotelové školy. Možnosť súťažiť pred profesionálmi dostane na historicky prvej študentskej medzinárodnej barmanskej súťaži u nás desať najlepších študentov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska.



Návštevníkov gastronomického podujatia čaká aj séria vzdelávacích prednášok a masterclassov, ktoré odprezentujú špeciálni hostia s cieľom vzbudiť záujem o nové zážitky a umožniť získať najnovšie poznatky z tohto odvetvia. "Prezentujúci zapoja hostí do deja, ponúknu im degustácie a vytvoria pre nich interaktívne zážitky," uzatvárajú organizátori.



