POZOR: V Bratislave sa stali viaceré dopravné nehody

Bratislava 29. novembra (TASR) - V Bratislave sa v utorok večer stali viaceré dopravné nehody. Vodiči musia na cestách počítať s obchádzkami, ale aj so zdržaním.



Na Dolnozemskej ceste smerom do centra sa zrazili dve osobné autá s nákladným. Úsek je podľa Zelenej vlny RTVS neprejazdný. Vodiči ho môžu obchádzať cez Ovsište.



Ďalšia dopravná nehoda stala v hlavnom meste na križovatke Gagarinova a Tomášikova. Tam sa zrazil autobus s osobným autom. Vodiči musia v tomto úseku rátať so zdržaním.



Na vjazde do Bratislavy z R7 sa prevrátila dodávka. Podľa Zelenej vlny RTVS je blokovaný odbočovací pruh, vodiči sa v tomto úseku môžu zdržať.



Ďalšia nehoda sa stala na výjazde z hlavného mesta do Ivanky pri Dunaji. Aj v tomto úseku je hlásené krátke zdržanie.