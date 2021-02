V Bratislave sa stalo viacero nehôd, tvoria sa kolóny

Bratislava 10. februára (TASR) - V dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok sa stalo v Bratislave viacero dopravných nehôd. Tvoria sa tiež kolóny. Informovali o tom dopravné aplikácie.



Zelená vlna RTVS upozornila, že na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji sú dve dopravné nehody za sebou, v oboch prípadoch je blokovaný jeden pruh. "V kolóne sa zdržíte už od Zlatých pieskov a výjazdu z D1 asi 40 minút," doplnila.



Na Hradskej smerom do Vrakune je 15-minútová kolóna, približne o päť minút dlhšie sa vodiči zdržia v Bratislave na výjazde z diaľnice D1 do Vajnôr.



Dve nehody podľa Stellacentra odstraňujú v smere do Dúbravky. Na začiatku Harmincovej, pri predajni automobilov a na ulici Mikuláša Schneidera-Trnavského.



Dopravný podnik Bratislava informoval o skrátení linky 4 po zastávku Kútiky. "V úseku Kútiky - Dúbravka, Pri kríži premáva náhradná autobusová linka X4," doplnil.