V Bratislave sa stretli experti na ochranu vtáctva
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - V čase jarnej migrácie sa v Bratislave stretli experti na ochranu vtáctva. Medzinárodná konferencia Free Sky For Birds 2026 sa venovala zvyšovaniu bezpečnosti elektrickej infraštruktúry vzhľadom na riziko stretu vtáctva s elektrickým vedením. Súčasťou podujatia boli aj praktické ukážky inštalácie prvkov pomocou dronu. TASR o tom informoval Tomáš Veselovský z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).
„Počas migrácie sa vtáctvo stretáva s viacerými nástrahami, ku ktorým patria aj strety s elektrickými vedeniami. Ide konkrétne o zásahy elektrickým prúdom pri dosadnutí na nebezpečnú konzolu, a tiež nárazy s drôtmi, ktoré si vtáctvo počas preletu nevšimne včas. Výsledkom sú úhyny a závažné zranenia vtákov,“ uviedla Lucia Deutschová z RPS. Ročne podľa organizácie takto zahynie niekoľko miliónov vtákov.
Pripomenula, že Ochrana dravcov na Slovensku dlhodobo spolupracuje pri ochrane vtáctva s energetickými spoločnosťami. „Príkladom spolupráce je okrem iného viac než 140.000 stĺpov bezpečných pre vtáctvo, bezmála 300 kilometrov vedení v kritických územiach s opatreniami na predchádzanie nárazom, tiež vyše 250 búdok na stožiaroch,“ dodala s tým, že opatrenia sa aktuálne realizujú aj v rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky, ktorý trvá od septembra 2020 do konca roka 2026.
Konferencia sa konala od utorka (10. 3.) do štvrtka v Bratislave. Stretlo sa na nej vyše 140 expertov z 24 európskych aj mimoeurópskych krajín. Podujatie vo štvrtok vyvrcholilo ukážkou technických opatrení za účelom zvýšenia bezpečnosti vedení pre vtáctvo v spolupráci partnerskými energetickými spoločnosťami zo Slovenska a Maďarska, ako aj železničnou spoločnosťou z Rakúska.
