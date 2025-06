V Bratislave sa stretnú experti na umelú inteligenciu a robotiku

Bratislava 16. júna (TASR) - Najnovšie trendy vo výskume umelej inteligencie a robotiky na európskej úrovni predstavia odborníci na pondelkovej konferencii na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave. Ide o vyvrcholenie trojročného projektu TERAIS. TASR o tom informovala Nina Zmajkovič Kučeráková z Katedry aplikovanej informatiky FMFI UK.



„Financovanie projektu z prestížneho európskeho programu Horizont Európa nám umožnilo spojiť sa so špičkovými výskumníkmi a inštitúciami z Nemecka z Univerzity v Hamburgu a z Talianskeho technologického inštitútu v Janove, aby sme posilnili postavenie Slovenska vo výskume umelej inteligencie a robotiky. Bohaté skúsenosti našich medzinárodných partnerov nám výrazne pomohli pri zvyšovaní kvality našich výskumných výstupov a tiež k celkovému zlepšeniu fungovania nášho pracoviska,“ povedal vedúci projektu profesor Igor Farkaš.



Na konferencii budú svoje poznatky prezentovať aj odborníci z univerzít v Manchestri, Linköpingu, Hamburgu či Talianskeho technologického inštitútu v Janove. Konferencia odprezentuje tiež kľúčové úspechy vo výskume - od kognitívnych modelov zameraných na človeka, cez vysvetliteľnú umelú inteligenciu až po inovatívnu interakciu medzi človekom a robotom.



Medzinárodný projekt Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university (TERAIS) odštartoval začiatkom októbra 2022. Prepojil vedcov UK s medzinárodnými partnermi pri výskume kognitívnej robotiky s využitím umelých neurónových sietí a hlbokého učenia. Bolo naň vyčlenených 1,6 milióna eur.