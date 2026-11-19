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V Bratislave sa stretnú generálni sekretári konferencií Európy
Stretnutie sa začne v piatok, účastníkov privíta bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - V Bratislave sa uskutoční medzinárodné stretnutie generálnych sekretárov biskupských konferencií strednej Európy. Naplánované je na piatok (20. 11.) a sobotu (21. 11.). Podujatie sa bude venovať aj téme kultúry, spravodlivosti a zodpovednosti v cirkvi. Spojí predstaviteľov biskupských konferencií z deviatich krajín a odborníkov vrátane zástupcov Svätej stolice. TASR o tom informovali z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Osobitnými hosťami budú John Joseph Kennedy, sekretár Disciplinárnej sekcie Dikastéria pre náuku viery, a sestra Arcelia Hernandez Elizondová FMVP, ktorá sa podieľa na odbornej a administratívnej činnosti dikastéria. Na stretnutí sa zúčastnia generálni sekretári a ich zástupcovia z Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Chorvátska, Nemecka, Rumunska, zo Slovenska, Švajčiarska a z Maďarska. Cieľom je vytvoriť priestor na výmenu skúseností a hľadanie spoločných prístupov k otázkam spravodlivosti a zodpovednosti aj v oblasti ochrany maloletých v cirkvi.
Stretnutie sa začne v piatok, účastníkov privíta bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský. Súčasťou úvodného programu budú videopozdravy apoštolského nuncia na Slovensku Nicolu Girasoliho a menovaného košického arcibiskupa Mareka Forgáča, predsedu Komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi. Hostiteľom podujatia je generálny tajomník KBS Ivan Ružička.
Kennedy vystúpi s prednáškou V službe pravdy v Cirkvi, v rámci ktorej sa s účastníkmi podelí o skúsenosti z dikastéria. Súčasťou prvého dňa je aj priestor na diskusiu a výmenu pohľadov a výziev, ktoré sa dotýkajú cirkví v stredoeurópskom regióne.
V sobotu bude program pokračovať okrúhlym stolom s témou posilnenia spolupráce medzi cirkvami pre posilnenie dôvery. Zúčastnia sa na ňom Kennedy, sestra Hernandez Elizondová, psychologička Jana Bieščad a kňaz Košickej arcidiecézy Andrej Kačmár. Súčasťou programu bude aj svätá omša, kultúrny program, vešpery a návšteva Katedrály sv. Martina v Bratislave.
Osobitnými hosťami budú John Joseph Kennedy, sekretár Disciplinárnej sekcie Dikastéria pre náuku viery, a sestra Arcelia Hernandez Elizondová FMVP, ktorá sa podieľa na odbornej a administratívnej činnosti dikastéria. Na stretnutí sa zúčastnia generálni sekretári a ich zástupcovia z Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Chorvátska, Nemecka, Rumunska, zo Slovenska, Švajčiarska a z Maďarska. Cieľom je vytvoriť priestor na výmenu skúseností a hľadanie spoločných prístupov k otázkam spravodlivosti a zodpovednosti aj v oblasti ochrany maloletých v cirkvi.
Stretnutie sa začne v piatok, účastníkov privíta bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský. Súčasťou úvodného programu budú videopozdravy apoštolského nuncia na Slovensku Nicolu Girasoliho a menovaného košického arcibiskupa Mareka Forgáča, predsedu Komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi. Hostiteľom podujatia je generálny tajomník KBS Ivan Ružička.
Kennedy vystúpi s prednáškou V službe pravdy v Cirkvi, v rámci ktorej sa s účastníkmi podelí o skúsenosti z dikastéria. Súčasťou prvého dňa je aj priestor na diskusiu a výmenu pohľadov a výziev, ktoré sa dotýkajú cirkví v stredoeurópskom regióne.
V sobotu bude program pokračovať okrúhlym stolom s témou posilnenia spolupráce medzi cirkvami pre posilnenie dôvery. Zúčastnia sa na ňom Kennedy, sestra Hernandez Elizondová, psychologička Jana Bieščad a kňaz Košickej arcidiecézy Andrej Kačmár. Súčasťou programu bude aj svätá omša, kultúrny program, vešpery a návšteva Katedrály sv. Martina v Bratislave.