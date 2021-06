V Bratislave sa tvoria na viacerých miestach kolóny

Bratislava 30. júna (TASR) - V Bratislave treba v stredu ráno počítať na viacerých miestach s kolónami. Vodiči sa zdržia aj pri vstupe do hlavného mesta. Dopravu spomaľujú aj nehody. Na svojom webe na to upozorňuje Zelená Vlna RTVS a Stella centrum.



Kolóny sa v Bratislave tvoria smerom do centra na Slovnaftskej, Račianskej, Ulici Svornosti a tiež na kruhovom objazde Ráztočná - Dvojkrížna vo Vrakuni. Vodiči si tu počkajú približne 15 minút. Zhruba 20-minútová kolóna sa tvorí na Popradskej, a na Devínskej ceste smerom do centra treba počítať so zdržaním asi desať minút.



Nehoda je nahlásená na Gagarinovej, kde sa za obchvatom smerom do centra zrazili dve osobné autá. Blokovaný je stredný pruh, situáciu, navyše, komplikujú nefungujúce semafory v križovatke pod obchvatom. Vodiči sa zdržia do desať minút.



Viac ako hodinu si vodiči počkajú na diaľnici D2 z Malaciek smerom do Bratislavy. Podľa Zelenej vlny sa vodiči zdržia asi 20 minút aj na obchádzkových trasách. Zhruba 20-minútová kolóna sa tvorí aj na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy smerom od Senca. Zdržanie je smerom do Bratislavy nahlásené aj v Dunajskej Lužnej a Ivanke pri Dunaji, počítať tu treba s desať- až 15-minútovou kolónou.