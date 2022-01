V Bratislave sa tvoria na viacerých úsekoch kolóny, vodiči sa zdržia

Bratislava 10. januára (TASR) - V Bratislave a v okolí sa v pondelok ráno tvoria kolóny na viacerých úsekoch, vodiči sa zdržia. Informuje o tom Zelená vlna RTVS aj Stella centrum.



Zdržanie sa tvorí na vjazdoch do hlavného mesta. V Bernolákove na Trnavskej v smere na Senec sa vodiči pre nehodu zdržia v oboch smeroch. Desaťminútová kolóna je v Rovinke na Hlavnej smerom do Bratislavy, premávka sa spomaľuje už v Dunajskej Lužnej. Na Seneckej ceste pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy si vodiči počkajú 15 minút.



Vodiči sa v kolóne zdržia aj v Bratislave-Rusovciach smerom do centra, a to desať minút. Rovnaké zdržanie je aj na Račianskej smerom do centra. Kolóna sa tvorí na D1 v Bratislave na trase Letisko M. R. Štefánika - Prístavný Most - Petržalka. Vodiči sa zdržia desať minút. Zhustená premávka je v meste aj na Košickej, Moste Apollo, Staromestskej, Krížnej či Záhradníckej.