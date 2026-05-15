V Bratislave sa uskutoční diskusia o násilí v ľudskej spoločnosti

Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - V utorok (19. 5.) sa v Starom lýceu na Konventnej ulici v Bratislave uskutoční diskusia o násilí v ľudskej spoločnosti z evolučnej, historickej a psychologickej perspektívy. Podujatie sa začína o 17.00 h. Informovala o tom Slovenská akadémia vied (SAV).

Diskutovať budú zoológ Pavol Prokop, historička Martina Fiamová a psychologička Barbara Lášticová. Pokúsia sa odpovedať na otázky, či je násilie dedičstvom evolučnej histórie, ako sociálne determinanty - chudoba, nerovnosť či nedostatok príležitostí - prispievajú k vzniku konfliktov medzi sociálnymi skupinami, alebo ako sa násilie vyvíjalo v jednotlivých civilizáciách a kam sa dostalo v moderných štátoch. Vstup na podujatie je voľný.
