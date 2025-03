V Bratislave budú hovoriť o údržbe historických budov

Bratislava 11. marca (TASR) - V priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave sa uskutoční medzinárodná konferencia venovaná problematike preventívnej údržby historických budov pod názvom Ochrana údržbou. Konať sa bude od utorka do štvrtka (13. 3.). TASR o tom informovala Petronela Križanová z edično-propagačného oddelenia Pamiatkového úradu (PÚ) SR.



"V jednotlivých blokoch predstaví 15 odborníkov, päť panelistov a takmer tridsiatka hostí rôznorodé aspekty preventívnej údržby pamiatok v kontexte klimatickej zmeny, ako aj rôzne koncepcie, modely a prístupy uplatňované v praxi vo viacerých európskych štátoch," uviedla. Odborníci budú podľa nej hovoriť o úlohe moderných technológií a umelej inteligencie pri diagnostike stavu pamiatok či úlohe dobrovoľníctva, ale aj o monitoringu pamiatok UNESCO.



Ako doplnila, spoločným menovateľom tímu odborníkov, vedcov a predstaviteľov inštitúcií venujúcich sa ochrane kultúrneho dedičstva naprieč Európou je záväzok chrániť pamiatky a zabezpečiť ich dlhú životnosť pre budúce generácie. Očakávaná účasť na konferencii je podľa nej viac ako 120 hostí zo 43 inštitúcií z 19 krajín Európy.



Podujatie organizuje PÚ vďaka projektu Preventively and Actively Together, ktorý implementuje v spolupráci s nórskymi partnerskými inštitúciami v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.