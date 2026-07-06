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V Bratislave sa uskutoční taktické cvičenie zásahových zložiek

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Polícia občanov žiada o rešpektovanie jej pokynov.

Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - V Bratislave sa v pondelok uskutoční taktické cvičenie zásahových zložiek polície s názvom Aktívny strelec. V okolí Kozej a Panenskej ulice sa tak bude pohybovať väčší počet policajtov. Verejnosť môže zaznamenať simulované výstrely z výcvikových zbraní, nebezpečenstvo však nehrozí. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

„V tejto súvislosti môže verejnosť zaznamenať simulované výstrely z výcvikových zbraní. Občanom pre to nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ ubezpečuje polícia.

Polícia občanov žiada o rešpektovanie jej pokynov. Odporúča, podľa možností, vyhnúť sa počas cvičenia bezprostrednému okoliu miesta konania. Cvičenie má trvať do 13.00 h.

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