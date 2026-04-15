V Bratislave sa uskutočnia Medziuniverzitné majstrovstvá sveta 2026
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Jedenásty ročník Medziuniverzitných majstrovstiev sveta (WIUC) 2026 sa uskutoční v Bratislave od 4. do 8. novembra. Zúčastní sa na ňom viac ako 5000 študentov. Na organizácii sa bude podieľať Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, mesto Bratislava a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Informovali o tom na stredajšej tlačovej konferencii.
„Je to skvelé podujatie, ktoré prináša študentom príležitosť konfrontovať sa a porovnávať si športové výkony a reprezentovať svoje krajiny a univerzity,“ vysvetlil Tibor Balga z Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Dodal, že jadro športových disciplín tvoria loptové hry, ale do súťaže je zaradená napríklad aj atletika či plávanie.
„Je to úžasná akcia, ktorá buduje, to by som chcel osobitne zdôrazniť, komunitu, buduje univerzitného ducha, buduje športovú spolunáležitosť,“ konštatoval rektor UK Marek Števček. Univerzita bude poskytovať športové priestory a mediálnu prezentáciu. „Dúfame, že obhájime po štvrtýkrát víťazstvo. Bude to o to náročnejšie - na domácej pôde,“ dodal Števček.
Námestníčka primátora Bratislavy Lenka Antalová Plavuchová informovala, že diskusie, ako sa mesto zapojí do organizácie, budú len nasledovať. Dodala, že mesto bude k dispozícii s poskytnutím priestorov, služieb alebo propagáciou podujatia.
Štátny tajomník MŠVVaM Róbert Zsembera vysvetlil, že okrem hlavného organizátora UK sa zapojí aj Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ekonomická univerzita Bratislava. „My sme pripravení aj finančne pomôcť a podporiť univerzity v tejto aktivite, samozrejme dnes bude prebiehať aj vyčíslenie,“ informoval Zsembera.
Medziuniverzitné majstrovstvá sveta (World Inter Universities Championship) sú medzinárodný univerzitný turnaj v športových disciplínach. Prvý ročník sa konal v roku 2015 v Ríme. Zúčastnilo sa na ňom 1500 športovcov, 54 univerzít z 24 krajín z Európy, Ázie a Afriky. V ostatnom desiatom ročníku v Barcelone sa zapojilo 5000 študentov zo 108 univerzít a 31 krajín.
