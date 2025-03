V Bratislave sa v nedeľu uskutoční Festival WheelShare

Bratislava 23. marca (TASR) - V nedeľu poobede sa v Novej Cvernovke v Bratislave uskutoční Festival WheelShare, ktorý ponúkne priestor, kde môžu ľudia prekonať svoje bariéry. Podujatie organizujú mladí ľudia s telesným znevýhodnením aj bez neho. TASR o tom informovalo občianske zduženie Imobilio.



"Cieľom akcie je vytvoriť priestor na búranie predsudkov, v ktorom môžu ľudia s telesným znevýhodnením aj tí bez neho navzájom nazrieť do svojich svetov. Chceme nielen ukázať schopnosti a talent mladých ľudí, ale aj otvoriť diskusiu o ich samostatnosti, príležitostiach a prekážkach, ktorým v každodennom živote čelia," priblížilo občianske združenie.



Ľudia si budú môcť na festivale prakticky vyskúšať, akým prekážkam v bežných životoch čelia ľudia na vozíku a zažiť to, že aj s hendikepom je možné žiť naplno. Vypočuť si môžu aj prezentácie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením či diskusiu o príležitostiach pre týchto ľudí a predsudkoch v spoločnosti. Budú môcť skúsiť maľbu nohami, paralympijský šport boccia a jazdu na vozíku s bariérami, ktorými návštevníkov prevedú ľudia so zdravotným znevýhodnením.



"Festival WheelShare je otvorený pre širokú verejnosť, tých, ktorí chcú prispieť k vytváraniu inkluzívnej spoločnosti a vyskúšať si čeliť bariéram," uviedlo Imobilio.