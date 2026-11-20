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V Bratislave sa v piatok koná Konzervatívna právnická konferencia
V sobotu (21. 11.) sa zase v Primaciálnom paláci uskutoční Konzervatívny summit.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Na Právnickej fakulte (PF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa v piatok koná Konzervatívna právnická konferencia. V programe sú prednášky či diskusie odborníkov a vedcov. Hlavnou témou tohto ročníka je suverenita v kultúrno-etických otázkach. Súčasťou je aj vyhlásenie výsledkov Esejistickej súťaže svätého Tomáša Morusa. TASR o tom informovali z Inštitútu Ladislava Hanusa (ILH), ktorý toto medzinárodné podujatie v spolupráci s PF UK organizuje. Podotkli, že ide o najväčšie stretnutie konzervatívnych lídrov v strednej Európe.
„Konzervatívna právnická konferencia ponúkne hlbšiu odbornú diskusiu pre právnikov, akademikov, študentov aj ľudí, ktorí tvoria a uplatňujú zákony. Nechceme však suchú akademickú konferenciu. Stavíme na živé diskusie, výrazné osobnosti a dynamický program,“ povedal riaditeľ ILH Juraj Šúst. Organizátori zároveň spomenuli, že program bude pokračovať aj večer Konzervatívnym meetupom v bratislavskej prevádzke na Námestí SNP 8. Neformálne stretnutie mladých konzervatívnych lídrov a hostí z viacerých európskych krajín ponúkne priestor na osobné rozhovory, nadväzovanie priateľstiev a budovanie medzinárodnej spolupráce.
V sobotu (21. 11.) sa zase v Primaciálnom paláci uskutoční Konzervatívny summit. Politicky a spoločensky orientovaný medzinárodný program otvorí otázky európskej identity, migrácie, energetiky, ekonomiky, bezpečnosti, slobody prejavu aj budúcnosti konzervatívnej politiky.
„Konzervatívna právnická konferencia ponúkne hlbšiu odbornú diskusiu pre právnikov, akademikov, študentov aj ľudí, ktorí tvoria a uplatňujú zákony. Nechceme však suchú akademickú konferenciu. Stavíme na živé diskusie, výrazné osobnosti a dynamický program,“ povedal riaditeľ ILH Juraj Šúst. Organizátori zároveň spomenuli, že program bude pokračovať aj večer Konzervatívnym meetupom v bratislavskej prevádzke na Námestí SNP 8. Neformálne stretnutie mladých konzervatívnych lídrov a hostí z viacerých európskych krajín ponúkne priestor na osobné rozhovory, nadväzovanie priateľstiev a budovanie medzinárodnej spolupráce.
V sobotu (21. 11.) sa zase v Primaciálnom paláci uskutoční Konzervatívny summit. Politicky a spoločensky orientovaný medzinárodný program otvorí otázky európskej identity, migrácie, energetiky, ekonomiky, bezpečnosti, slobody prejavu aj budúcnosti konzervatívnej politiky.