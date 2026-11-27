< sekcia Regióny
V Bratislave sa v piatok oficiálne začínajú vianočné trhy
Hlavný vianočný trh prinesie počas 37 dní sviatočnú atmosféru, gastronomické zážitky či hudobné vystúpenia.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - V Bratislave sa v piatok oficiálne začínajú tohtoročné vianočné trhy. Hlavné námestie bude patriť tradične mestským vianočným trhom, na Hviezdoslavovom námestí otvára trhy mestská časť Staré Mesto. Na Námestí republiky otvorí rozsvietením vianočného stromčeka miestne vianočné trhy mestská časť Petržalka.
„Už dnes sa na Hlavnom námestí slávnostne otvárajú vianočné trhy. Program sa začína o 17.45 h, o úvodné vystúpenie sa postarajú žiaci Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta. O 18.15 h spoločne rozsvietime vianočný stromček za hudobného sprievodu vokálnej skupiny Fragile a symbolicky tak odštartujeme vianočné obdobie,“ uviedla pre TASR Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), organizátora vianočných trhov.
Počas rozsvietenia vianočného stromčeka bude dočasne uzavretý vstup do Kostolnej ulice z Primaciálneho námestia. Prechod bude možný iba v smere z Hlavného na Primaciálne námestie. V opačnom smere budú môcť návštevníci využiť Františkánsku alebo Laurinskú ulicu. Opatrenie bude platiť v nevyhnutnom čase, najneskôr do 20.00 h.
Hlavný vianočný trh prinesie počas 37 dní sviatočnú atmosféru, gastronomické zážitky či hudobné vystúpenia. Na Hlavnom a Primaciálnom námestí je 74 stánkov s vianočnou ponukou jedál a nápojov, na svoje si prídu aj vegáni či ľudia s intoleranciami. Nechýba ani výber remeselných produktov či vianočné darčeky, svoje zastúpenie majú opätovne aj pomáhajúce a neziskové organizácie.
Trhy budú otvorené denne od pondelka do nedele, od 10.00 do 22.00 h. Potrvajú do 3. januára 2027 s výnimkou 24. a 25. decembra.
Na Hviezdoslavovom námestí sa rozsvietením 12-metrového stromčeka oficiálne začnú staromestské vianočné trhy. Aj tento rok sú rozdelené do troch tematických zón. Pri hlavnom pódiu a vianočnom stromčeku bude hudobný a kultúrny program. Rodinná zóna ponúkne počas adventných víkendov tvorivé vianočné dielničky a pri Rybnom námestí návštevníkov privíta Vianočná brána s vlastným hudobným programom a DJ-setmi.
Návštevníkov čaká počas adventu kultúrny program vrátane koncertov a podujatí pre rodiny s deťmi. Súčasťou trhov bude aj vianočná inštalácia súčasného vizuálneho umenia. Novinkou je 17 nových stánkov, rozšírená svetelná výzdoba a vynovené detské atrakcie. Milovníci gastronómie nájdu vianočnú streetfood zónu pri bráne na Rybnom námestí. Okrem overených konceptov sa v nej predstavia aj nové kuchyne vrátane gréckej a kórejskej gastronómie či japonských palaciniek.
Staromestské vianočné trhy potrvajú do 3. januára 2027, avšak s výnimkou 24. a 25. decembra.
Vianočné trhy neobchádzajú ani Petržalku, kde na Námestí republiky potrvajú minimálne do 20. decembra. „Návštevníci sa môžu tešiť na hudobné a spevácke vystúpenia. Súčasťou bude, ako aj minulý rok, snehový areál, návštevníkov vo vybrané dni potešia napríklad aj živé zvieratká či drevený betlehem,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková s tým, že pripravené sú aj viaceré sprievodné podujatia.
Gastrostánky i stánky s vianočným tovarom budú počas pracovných dní otvorené od 11.00 do 21.00 h, počas víkendov od 9.00 h.
Najväčšou atrakciou bude opäť outdoorové ľadové klzisko. K dispozícii by malo byť do konca februára, v závislosti od počasia. Pre Petržalčanov zostáva bezplatné, pre ostatných za symbolické vstupné.
„Už dnes sa na Hlavnom námestí slávnostne otvárajú vianočné trhy. Program sa začína o 17.45 h, o úvodné vystúpenie sa postarajú žiaci Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta. O 18.15 h spoločne rozsvietime vianočný stromček za hudobného sprievodu vokálnej skupiny Fragile a symbolicky tak odštartujeme vianočné obdobie,“ uviedla pre TASR Barbora Lehocká z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), organizátora vianočných trhov.
Počas rozsvietenia vianočného stromčeka bude dočasne uzavretý vstup do Kostolnej ulice z Primaciálneho námestia. Prechod bude možný iba v smere z Hlavného na Primaciálne námestie. V opačnom smere budú môcť návštevníci využiť Františkánsku alebo Laurinskú ulicu. Opatrenie bude platiť v nevyhnutnom čase, najneskôr do 20.00 h.
Hlavný vianočný trh prinesie počas 37 dní sviatočnú atmosféru, gastronomické zážitky či hudobné vystúpenia. Na Hlavnom a Primaciálnom námestí je 74 stánkov s vianočnou ponukou jedál a nápojov, na svoje si prídu aj vegáni či ľudia s intoleranciami. Nechýba ani výber remeselných produktov či vianočné darčeky, svoje zastúpenie majú opätovne aj pomáhajúce a neziskové organizácie.
Trhy budú otvorené denne od pondelka do nedele, od 10.00 do 22.00 h. Potrvajú do 3. januára 2027 s výnimkou 24. a 25. decembra.
Na Hviezdoslavovom námestí sa rozsvietením 12-metrového stromčeka oficiálne začnú staromestské vianočné trhy. Aj tento rok sú rozdelené do troch tematických zón. Pri hlavnom pódiu a vianočnom stromčeku bude hudobný a kultúrny program. Rodinná zóna ponúkne počas adventných víkendov tvorivé vianočné dielničky a pri Rybnom námestí návštevníkov privíta Vianočná brána s vlastným hudobným programom a DJ-setmi.
Návštevníkov čaká počas adventu kultúrny program vrátane koncertov a podujatí pre rodiny s deťmi. Súčasťou trhov bude aj vianočná inštalácia súčasného vizuálneho umenia. Novinkou je 17 nových stánkov, rozšírená svetelná výzdoba a vynovené detské atrakcie. Milovníci gastronómie nájdu vianočnú streetfood zónu pri bráne na Rybnom námestí. Okrem overených konceptov sa v nej predstavia aj nové kuchyne vrátane gréckej a kórejskej gastronómie či japonských palaciniek.
Staromestské vianočné trhy potrvajú do 3. januára 2027, avšak s výnimkou 24. a 25. decembra.
Vianočné trhy neobchádzajú ani Petržalku, kde na Námestí republiky potrvajú minimálne do 20. decembra. „Návštevníci sa môžu tešiť na hudobné a spevácke vystúpenia. Súčasťou bude, ako aj minulý rok, snehový areál, návštevníkov vo vybrané dni potešia napríklad aj živé zvieratká či drevený betlehem,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková s tým, že pripravené sú aj viaceré sprievodné podujatia.
Gastrostánky i stánky s vianočným tovarom budú počas pracovných dní otvorené od 11.00 do 21.00 h, počas víkendov od 9.00 h.
Najväčšou atrakciou bude opäť outdoorové ľadové klzisko. K dispozícii by malo byť do konca februára, v závislosti od počasia. Pre Petržalčanov zostáva bezplatné, pre ostatných za symbolické vstupné.