V Bratislave sa v piatok ráno tvoria kolóny, hlásená je aj nehoda

Bratislava 8. septembra (TASR) - Doprava v Bratislave a okolí sa v piatok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny, hlásená je aj nehoda. Informovali o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehoda je hlásená na Bajkalskej ulici, za podjazdom Prievozskej v smere k Trom vežiam. Vodiči sa tam zdržia v krátkej kolóne. Postoja si desať minút aj na Račianskej ulici smerom do centra. Rovnako aj na Pražskej ulici smerom do centra a na Mýtnej ulici a Námestí Slobody pri cestároch.



Kolóna sa tvorí aj na diaľnici D1 v smere Zlaté Piesky - Prístavný most - Petržalka. Vodiči si počkajú 15 minút aj na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. "Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára Tunel Sitina smerom do Petržalky," dodala Zelená vlna RTVS.



Vodiči si do 15 minút postoja na ceste z Dunajskej Lužnej do Rovinky a z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji. Desať minút sa zdržia aj v smere Malinovo - Most pri Bratislave.