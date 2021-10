VODIČI POZOR: V Bratislave sa tvoria na viacerých úsekoch kolóny

Bratislava 5. októbra (TASR) - V Bratislave a jej okolí sa v utorok ráno tvoria na viacerých úsekoch kolóny. Vodiči si počkajú aj pri vstupe do hlavného mesta. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum.



Zelená vlna upozorňuje na dopravné komplikácie v Mlynskej doline a jej okolí. Na Moste Lanfranconi na zjazdovej vetve v smere Karlova Ves a Mlynská dolina do Petržalky treba až do 22. októbra počítať s obmedzením. Blokovaný je jeden pruh. Zhruba desať až 15 minút si vodiči počkajú v kolóne smerom na Patrónku a v smere z mosta Lanfranconi je pri odbočke Mlynská dolina na diaľnici D2 v odstavnom pruhu auto s defektom, okolo sa pohybuje šofér.



Stellacentrum hlási 20-minútovú kolónu na Račianskej, tiež na trase Ulica Svornosti – Popradská – Gagarinova – centrum. Asi desaťminútová kolóna sa tvorí pred vjazdom do Petržalky smerom z Rusoviec, pri Slnečniciach. Rovnako si vodiči počkajú vo Vajnoroch na Roľníckej a Pri starom letisku smerom do centra.



So zdržaním treba počítať aj na vjazde do hlavného mesta. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy blokuje jeden pruh odstavené vozidlo, vytvorila sa tam asi desaťminútová kolóna. Šoféri si desať minút postoja aj na vjazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy. Približne 15-minútová kolóna sa tvorí na vjazde po R7 zo Šamorína, tá pokračuje aj na Bajkalskú.