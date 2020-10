V Bratislave sa vo väčšine miest už testuje, je aj dosť neotvorených

Bratislava 31. októbra (TASR) – V Bratislave sa už celoplošne testuje na väčšine odberových miest. Napriek tomu však viaceré odberové miesta zatiaľ otvorené nie sú, a to pre nedostupnosť evidenčných hárkov, certifikátov či pre jazykovú bariéru v prípadoch, kde majú testovať zdravotníci z Rakúska. Túto situáciu hlásia v Ružinove, Starom Meste, Rači, Petržalke na dostihovej dráhe či v Podunajských Biskupiciach. Informuje o tom bratislavský magistrát.



Bratislavská mestská časť Petržalka, obec s najväčším počtom odberných miest (96) na Slovensku, hlási momentálne veľmi veľký nápor ľudí. Zároveň žiada zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí sú schopní ihneď prísť pomôcť, aby sa ozvali miestnemu úradu. V Petržalke na viacerých miestach začali testovať ráno pre nedostatok personálu neskoršie. Na Beňadickej a Tupolevovej pre zničenie stanov silným vetrom sa otvorenie odberných miest predĺžilo. V súčasnosti už fungujú. V okolí Základnej školy Budatínska upozorňuje mestská časť na komplikovanú dopravnú situáciu. Na mieste malo dôjsť k nehode, pričom ďalší pruh je na tomto mieste obmedzený z dôvodu čakania na drive-through.



"Obyvatelia Petržalky si zrejme nechceli nechať testovanie na poslednú chvíľu. Koordinátori jednotlivých odberných miest informujú, že sa všade tvoria dlhé rady. Problém spôsobil aj silný vietor v noci, ktorého následkom niektoré stany na odberných miestach vyvrátilo či zlomilo. Niektoré miesta v exteriéri sme preto zatiaľ neotvorili," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková s tým, že dlhé kolóny sa tvoria pred drive through miestom v obchodnom centre Danubia.



Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren odhaduje, že viac ako polovica miest v Bratislave ráno otvorila odberové miesta s meškaním 30 až 60 minút pre organizačné problémy. Hovorí o chýbajúcich zdravotníkoch i hárkoch. "V Ružinove je najväčší problém, že armáda nedodala hárky na zapisovanie. Snažíme sa ich dotlačiť a rozviesť," napísal na sociálnej sieti Chren. Väčšina odberných miest v Bratislave však už podľa jeho slov začala fungovať. Starosta potvrdil, že najmä ráno sa prišlo dať otestovať veľké množstvo ľudí. "Na drive-thru sa najbližšie dve hodiny ani nesnažte ísť," uviedol.



V bratislavskom Novom Meste museli niektoré odberné miesta otvoriť s menším zdržaním, chýbali administratívne formuláre. "Momentálne sú všetky odberné miesta otvorené, prijímajú testovaných," uviedol hovorca mestskej časti Marek Tettinger. Aj on priznáva veľký nápor ľudí pri všetkých odberných miestach. "Na väčšine v týchto chvíľach čaká viac ako sto ľudí," uviedol.



V bratislavskom Starom Meste niekto počas noci podpálil mobilnú toaletu, ktorá bola pripravená pri odbernom mieste, umiestnenom v blízkosti Propellera. O situácii na odberných miestach informuje samospráva prostredníctvom mobilnej aplikácie i troch informačných telefonických linkách. Na odberovom mieste na Rybničnej vo Vajnoroch, kde ráno chýbal zdravotnícky personál, by už malo byť spustené testovanie.



Bratislavská Karlova Ves vysvetľuje ranné zdržanie pri spustení testovania chýbajúcimi hárkami. "Museli sme počkať, kým armáda rozdistribuuje potrebný materiál. Situácia v Bratislave je komplikovaná, a to najmä na drive-thru, kde stojí množstvo áut," uviedla starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.



Starosta bratislavskej Rače Michal Drotován skonštatoval, že mestská časť rieši všetky problémy aj za armádu, aj keď ona tomu velí. "Okrsky sú z vypätím všetkých síl otvorené. Armáda na viacerých miestach nepretestovala dostatočne skoro odberové komisie, preto na viacerých miestach bolo zdržanie pri otvorení. V radoch sa bude čakať priemerne dve a viac hodín," upozornil s tým, že všetky veci, ktoré mala na starosti samospráva, boli načas zabezpečené. "Veci, čo mal zabezpečiť štát, však nemôžeme ovplyvniť," poznamenal.