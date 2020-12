V Bratislave sa na niektorých miestach zdržíte do 20 minút

Bratislava 1. decembra (TASR) - Vodiči v Bratislave sa v utorok ráno zdržia na viacerých úsekoch. Stella centrum informuje o zdržaniach do 20 minút na Ulici Svornosti, Hradskej a Slovnaftskej v smere do centra.



Zelená vlna RTVS upozorňuje, že zdržanie do 20 minút je aj na konci Devínskej cesty v smere k Riviére. Približne 15 minút si vodiči postoja na starej Seneckej ceste pri Metre v smere do Bratislavy.