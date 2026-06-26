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V Bratislave sa VYKOĽAJILA električka, zasahuje dva jazdné pruhy

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj﻿

Dopravný podnik Bratislava priblížil, že pre vykoľajenie je premávka linky 4 za zastávkou Kuchajda presmerovaná do Depa Jurajov dvor.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 26. júna (TASR) - Na Tomášikovej ulici v Bratislave v blízkosti železničnej stanice Nové Mesto sa vykoľajila električka. Zasahuje cez dva jazdné pruhy. K zraneniu osôb nedošlo. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

„Premávka je v tomto úseku obmedzená a presmerovaná do protismernej časti vozovky. Predpoklad dopravného obmedzenia je na približne dve hodiny. Vodičov v tejto súvislosti vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu,“ uviedla polícia.

Dopravný podnik Bratislava priblížil, že pre vykoľajenie je premávka linky 4 za zastávkou Kuchajda presmerovaná do Depa Jurajov dvor. Náhradná autobusová doprava X4 premáva v úseku Stn. Nové mesto - MiÚ Nové Mesto. „Za vzniknutú nepríjemnú situáciu spojenú s prerušením a meškaním vozidiel sa ospravedlňujeme,“ dodal podnik.


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