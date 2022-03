V Bratislave sa vyzbieralo vyše 208 ton vianočných stromčekov

Bratislava 8. marca (TASR) – V rámci prvej sezóny zberu vianočných stromčekov sa v hlavnom meste z 565 drevených ohrádok podarilo odviezť 208,95 tony stromčekov. Viac ako polovica bola vyzbieraná prvý týždeň zberu. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



"Z toho bola vyše polovica, 130 ton, vyzbieraná počas prvého týždňa a z tohto množstva vyše 50 ton cez prvý víkend zberu. V teréne bolo vtedy 34 stromčekových posádok, čo je viac ako 100 našich zamestnancov," približuje OLO.



Vianočné stromčeky sa z drevených ohrádok zbierali podľa OLO od 10. januára do 28. februára. Do konca marca by sa mali ohrádky odinštalovať, použité by mali byť následne aj budúci rok. Podnety na zlepšenie zberu stromčekov do budúcnosti je možné posielať prostredníctvom e-mailovej adresy olo@olo.sk.



Mesto pri spustení zberu podotklo, že využitím drevených ohrádok prispejú obyvatelia k čistejším verejným priestranstvám. Pravidelne sa totiž stávalo, že použité vianočné stromčeky boli rozhádzané v uliciach. Vyzbierané stromčeky sa zhodnocovali kompostárni, kde sa premenili na živiny pre pôdu a nakoniec sa tak vrátia naspäť do prírody.