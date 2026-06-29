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V Bratislave sa začala výročná porada slovenských veľvyslancov
Súčasťou programu budú diskusie so štátnymi tajomníkmi ministerstva zahraničných vecí, generálnou tajomníčkou služobného úradu MZVEZ, ako aj tematické a regionálne rokovania za okrúhlymi stolmi.
Autor TASR
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Bratislava 29. júna (TASR) - Aktuálne geopolitické výzvy, presadzovanie slovenských zahranično-politických priorít či ďalšie smerovanie ekonomickej diplomacie patria medzi hlavné témy výročnej porady vedúcich zastupiteľských úradov SR v Bratislave. Na trojdňové pracovné stretnutie, ktoré sa koná od pondelka do stredy (1. 7.) na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, pricestovalo 75 veľvyslankýň a veľvyslancov pôsobiacich v zahraničí. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.
Ako uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD), výročná porada predstavuje príležitosť zosúladiť priority slovenskej diplomacie a spoločne hľadať odpovede na výzvy, ktorým dnes čelí medzinárodné spoločenstvo.
„Naše veľvyslankyne a veľvyslanci sú hlasom Slovenska vo svete. Ich úlohou je presadzovať naše národnoštátne záujmy, rozvíjať politické a hospodárske vzťahy, chrániť občanov Slovenskej republiky v zahraničí a posilňovať dobré meno Slovenska. V čase dynamických geopolitických zmien je zároveň mimoriadne dôležité, aby slovenská diplomacia vystupovala jednotne, predvídateľne a dôsledne presadzovala priority Slovenskej republiky vychádzajúce z Programového vyhlásenia vlády SR,“ vyhlásil Blanár a poďakoval sa vedúcim diplomatom za zastupovanie záujmov Slovenska za hranicami.
Počas úvodného dňa výročnej porady vystúpil ako špeciálny hosť minister zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce Španielskeho kráľovstva José Manuel Albares Bueno, ktorý pricestoval na pracovnú návštevu Slovenska. S veľvyslankyňami a veľvyslancami sa podelil o svoj pohľad na aktuálne globálne výzvy, pričom jeho účasť vytvorila priestor na výmenu skúseností medzi slovenskou a španielskou diplomaciou.
Vedúcich zastupiteľských úradov čaká trojdňový intenzívny program, v rámci ktorého sa stretnú s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD), predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD) a podpredsedom vlády a ministrom obrany SR Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Diskusie sa zamerajú na aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné otázky, ďalšie smerovanie slovenskej zahraničnej politiky, ekonomickú diplomaciu, podporu exportu či konzulárnu agendu. Osobitná pozornosť bude venovaná aj koordinácii aktivít súvisiacich s kandidatúrou SR na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 až 2029.
Súčasťou programu budú zároveň diskusie so štátnymi tajomníkmi ministerstva zahraničných vecí, generálnou tajomníčkou služobného úradu MZVEZ Miroslavou Vozáryovou, ako aj tematické a regionálne rokovania za okrúhlymi stolmi. Počas nich budú veľvyslanci spolu s odbornými útvarmi MZVEZ analyzovať aktuálny vývoj v jednotlivých regiónoch sveta a identifikovať nové príležitosti na posilnenie medzinárodného postavenia SR.
Ako uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD), výročná porada predstavuje príležitosť zosúladiť priority slovenskej diplomacie a spoločne hľadať odpovede na výzvy, ktorým dnes čelí medzinárodné spoločenstvo.
„Naše veľvyslankyne a veľvyslanci sú hlasom Slovenska vo svete. Ich úlohou je presadzovať naše národnoštátne záujmy, rozvíjať politické a hospodárske vzťahy, chrániť občanov Slovenskej republiky v zahraničí a posilňovať dobré meno Slovenska. V čase dynamických geopolitických zmien je zároveň mimoriadne dôležité, aby slovenská diplomacia vystupovala jednotne, predvídateľne a dôsledne presadzovala priority Slovenskej republiky vychádzajúce z Programového vyhlásenia vlády SR,“ vyhlásil Blanár a poďakoval sa vedúcim diplomatom za zastupovanie záujmov Slovenska za hranicami.
Počas úvodného dňa výročnej porady vystúpil ako špeciálny hosť minister zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce Španielskeho kráľovstva José Manuel Albares Bueno, ktorý pricestoval na pracovnú návštevu Slovenska. S veľvyslankyňami a veľvyslancami sa podelil o svoj pohľad na aktuálne globálne výzvy, pričom jeho účasť vytvorila priestor na výmenu skúseností medzi slovenskou a španielskou diplomaciou.
Vedúcich zastupiteľských úradov čaká trojdňový intenzívny program, v rámci ktorého sa stretnú s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD), predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD) a podpredsedom vlády a ministrom obrany SR Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Diskusie sa zamerajú na aktuálne zahranično-politické a bezpečnostné otázky, ďalšie smerovanie slovenskej zahraničnej politiky, ekonomickú diplomaciu, podporu exportu či konzulárnu agendu. Osobitná pozornosť bude venovaná aj koordinácii aktivít súvisiacich s kandidatúrou SR na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov na roky 2028 až 2029.
Súčasťou programu budú zároveň diskusie so štátnymi tajomníkmi ministerstva zahraničných vecí, generálnou tajomníčkou služobného úradu MZVEZ Miroslavou Vozáryovou, ako aj tematické a regionálne rokovania za okrúhlymi stolmi. Počas nich budú veľvyslanci spolu s odbornými útvarmi MZVEZ analyzovať aktuálny vývoj v jednotlivých regiónoch sveta a identifikovať nové príležitosti na posilnenie medzinárodného postavenia SR.