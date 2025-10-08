< sekcia Regióny
V Bratislave sa začína 10. ročník literárneho festivalu Novotvar
Celý program je zverejnený na www.novotvar.sk. Vstup je voľný na všetky jeho časti.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Bratislavský V-klub bude od stredy dejiskom medzinárodného literárneho festivalu Novotvar. Jubilejný 10. ročník podujatia privíta špičky súčasnej európskej literatúry. Do soboty (11. 10.) ponúkne návštevníkov rozmanitý program. „Od autorských čítaní, diskusií, performancií až po koncerty a slávnostné vyhlásenie ocenenia za poéziu Zlatá vlna 2025,“ avizujú organizátori festivalu.
Spresňujú, že tento rok privíta literárne podujatie v hlavnom meste napríklad nemeckú prozaičku Judith Hermann, jedného z najosobitejších súčasných talianskych spisovateľov Sachu Naspiniho, grécku poetku Christinu Panajotu Grammatikopulu, maďarského básnika a prozaika Rolanda Orcsíka, francúzskeho básnika a prekladateľa Guillauma Métayera, českú autorku Kateřinu Rudčenkovú či Lili Kemény z Maďarska. Domácu scénu budú zastupovať Dušan Dušek, Michal Tallo, Peter Šulej, Ivana Gibová, Juraj Koudela.
V rámci slávnostného vyhlásenia ceny za poéziu Zlatá vlna 2025 vystúpia jej finalisti. Slávnostné vyhlásenie laureáta literárneho ocenenia sa uskutoční v sobotu 11. októbra. Okrem neho figurujú vo festivalovom programe čítania a diskusie, predstavia sa tiež mladí autori z projektu Medziriadky. „Súčasťou festivalu bude zároveň knižný trh Novotvar. Pestrý program obohatia koncerty kapiel Ankramu - bratskej formácie priekopníkov vidieckej avantgardy, ktorá predstaví svoj nový album Krása a Vojdi - spájajúcej math rock, prog rock, indie a shoegaze s experimentálnymi inštrumentálnymi ozdobami,“ dodávajú organizátori festivalu.
Hlavná časť programu sa koná vo V-klube. Sprievodný program bude prebiehať aj vo Francúzskom inštitúte, Českom centre či v Staromestskej knižnici. „Novotvar vznikol s cieľom ukazovať literatúru ako živý organizmus, ktorý reaguje na súčasnosť a prináša nové hlasy i formy. Jubilejný ročník je pre nás potvrdením, že festival si našiel svoje miesto na kultúrnej mape Bratislavy aj Slovenska,“ hovorí riaditeľ festivalu Peter Brezňan.
