V Bratislave sa začína 30. ročník Bienále ilustrácií Bratislava
Prihlásilo sa 291 ilustrátorov zo 42 krajín, ktorí na bienále zaslali 2191 ilustrácií a 383 kníh.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) otvára v piatok svoj 30. ročník. Prihlásilo sa 291 ilustrátorov zo 42 krajín, ktorí na bienále zaslali 2191 ilustrácií a 383 kníh. Informovali o tom organizátori na piatkovej medzinárodnej tlačovej konferencii v Slovenskej národnej galérii (SNG), ktorá sa stala dejiskom prehliadky.
„Je symbolické, že práve jubilejný 30. ročník sa vracia do Slovenskej národnej galérie, kde bienále odborne a organizačne začínalo v Medzinárodnom kabinete ilustrácie SNG v roku 1967,“ uviedla Zuzana Jarošová, generálna komisárka BIB a predsedníčka Medzinárodného komitétu BIB. Bienále podľa nej spája osobnosti naprieč kontinentmi, kultúrami, ideológiami, náboženstvami už 60 rokov. „Vzniklo v období studenej vojny, keď Československo bola krajina za železnou oponou, Európa bola rozdelená, jeho zakladatelia hľadali spôsob, ako dostať výborných slovenských ilustrátorov do zahraničia a zahraničných k nám,“ pripomenula Jarošová genézu BIB, ktorého zakladateľmi boli Dušan Roll, akademickí maliari Miroslav Cipár, Albín Brunovský a ďalší nadšenci ilustrácií kníh pre deti.
Podľa Jarošovej štatút prestížneho podujatia vypracovali najvýznamnejšie osobnosti svetovej ilustrácie. „Dodnes je ukážkovou lekciou apolitickosti pre celý svet obrázkovej knihy. Bienále bolo prvou medzinárodnou kultúrnou akciou, ktorá zlomila železnú oponu medzi východom a západom a v tejto línii pokračuje stále,“ podčiarkla.
Riaditeľka medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana Petra Flach vyzdvihla, že BIB dlhodobo funguje ako miesto medzikultúrneho dialógu a výmeny skúseností medzi generáciami ilustrátorov. „Zároveň prispieva k propagácii ilustrovanej knihy ako kultúrneho a vzdelávacieho média, ktoré oslovuje detského i dospelého čitateľa,“ dodala k podujatiu, ktoré desaťročia vyhľadáva a predstavuje originály ilustrácií z celého sveta, vystavuje ich a oceňuje priamo v Bratislave. Flach zdôraznila, že organizovanie BIB 2025 sa opiera o schválený štatút a spoluprácu so zahraničnými inštitúciami, ktoré nominujú svojich ilustrátorov prostredníctvom národných sekcií alebo kultúrnych partnerstiev.
Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež predstaví to najlepšie, čo vzniklo za posledné dva roky vo svete detskej ilustrácie do 11. januára 2026 v priestoroch SNG. Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 4. októbra po piatkovom slávnostnom ceremoniáli. Ocenenia BIB 2025 na ňom udelí desaťčlenná medzinárodná odborná porota, ktorej predsedá Josep Antoni Tássies Penella zo Španielska.
Podujatie sa koná s podporou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) a je pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a Slovenskej komisie pre UNESCO.
V jubilejnom ročníku BIB chystá Bibiana viacero sprievodných podujatí naprieč Slovenskom. Bienále v SNG tiež sprevádza výstava Brunovský-Hložník-Kállay: Labyrint umenia a zrkadlo duše, ktorá je poctou svetovosti slovenskej grafickej a ilustrátorskej školy.
