V Bratislave sa začína Biela noc, festival uvedie aj Kobru viazankovú
Svoju tvorbu v nej predvedú domáci umelci a autori z Francúzska, Belgicka, Španielska, Ukrajiny, Poľska, Česka či Maďarska.
Bratislava 3. októbra (TASR) - Bratislava sa od piatka stáva dejiskom festivalu súčasného umenia. Biela noc do nedeľnej polnoci (5. 10.) premení nádvoria, námestia, opustené budovy, nezvyčajné interiéry, parky a nábrežie na multimediálnu zážitkovú galériu. Svoju tvorbu v nej predvedú domáci umelci a autori z Francúzska, Belgicka, Španielska, Ukrajiny, Poľska, Česka či Maďarska.
Program na viac ako 50 adresách sa začne o 19.00 h a je väčšinou prístupný zdarma. Vstup k vybraným dielam v interiéroch je spoplatnený. Ponúka digitálne projekcie a svetelný dizajn, obľúbené mappingy a site-specific inštalácie, koncerty a performancie, ale aj netradičnú fontánu či objekty, výstavy, ilustrácie a kreatívne workshopy pre deti.
Festivalové trasy vedú okrem nábrežia a historického centra aj do Nového Mesta či Vydrice, pribudla živá štvrť v okolí Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Podľa riaditeľky festivalu Zuzany Pacákovej je tohtoročná Biela noc sondou do tvorby umelcov a prináša mnoho spoločensky dôležitých tém. „Či už je to téma ekológie, vojny, medziľudského dialógu, téma slobody torby, verejného priestoru. Veľmi sa tešíme, že prinesieme 53 umeleckých projektov z desiatich krajín,“ dodala.
Pacáková upozorňuje, že na festivalovej mape je prvýkrát Kaplnka sv. Ladislava na nádvorí Primaciálneho paláca, kde našiel svoj prechodný domov interaktívny objekt českého tvorcu Antonína Kindla OKO. „Mechanické oko neustále pozoruje, analyzuje a vyhodnocuje okolie, pričom prirodzene robí chyby a vytvára si o svete alternatívne interpretácie,“ približuje festival.
Jeho vodná trasa vedie od Eurovey po Vydricu, okrem zahraničných hostí predstaví hravú inštaláciu Kobra viazanková od slovenského vizuálneho umelca, ilustrátora a pedagóga Viliama Slaminku. Svoje priestorové site-specific dielo vytvoril z darovaných, požičaných či inak recyklovaných kravát. Zaujať môže aj premiéra svetelných objektov Silent Moments od BN Label, umelci sa pre svoje neónové kresby inšpirovali Bratislavčanmi a ich životom na nábreží Dunaja.
Podľa Pacákovej sú aj mnohé ďalšie diela inšpirované obyvateľmi mesta a od návštevníkov neočakávajú len pasívne pohľady, vyzývajú k interakcii a aktivite. Pohyb, dotyk či hlas tak diela dotvoria a ovplyvnia ich audiovizuálnu podobu. Príkladom je multimediálna inštalácia TYTYTY od fotografa a konceptuálneho umelca Lousyho Aubera, ktorá digitálne prepojí Hotel Kyjev s bývalým OD Prior na Kamennom námestí. Fasády budov vďaka fotobúdke obsadia videoportréty samotných návštevníkov. Len o pár metrov ďalej ich belgickí umelci Superbe pozvú vyskákať si farebnú audiovizuálnu symfóniu. Podrobné informácie o dielach a umelcoch zverejňuje festival na svojej webstránke.
