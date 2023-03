V Bratislave sa začína Comics salón a Anime show 2023

Bratislava 24. marca (TASR) - Bratislavský Dom kultúry Ružinov sa v piatok o 13.30 h zmení na centrum víkendovej zábavy i poučenia. Štartuje tam 16. ročník medzinárodného festivalu popkultúry, komiksu, anime, japonskej kultúry, sci-fi či fantasy Comics salón a Anime show 2023. Trojdňový festival s hlavným hosťom Julianom Gloverom ponúka tvorivú alternatívu trávenia voľného času, svoje práce tam budú opäť prezentovať talentovaní výtvarníci, komiksoví tvorcovia či spisovatelia.



"Hlavným hosťom festivalu je anglický herec Julian Glover, ktorý hral v Indianovi Jonesovi, Star Wars, Harrym Potterovi," uviedol pre TASR riaditeľ festivalu Róbert Žittňan s tým, že návštevníci podujatia a fanúšikovia sa s hviezdou strieborného plátna stretnú na sobotňajšej (25. 3.) besede a následnej autogramiáde. Julian Glover stvárnil množstvo významných postáv. "Ikonická je jeho rola hlavného záporáka Waltera Donovana vo filme Indiana Jones a posledná krížová výprava a generála Maximiliana Veersa v Star Wars: Impérium vracia úder. V Jamesovi Bondovi (For your eyes only) hral tiež ústrednú zápornú postavu Aristotla Kristatosa a vo filme Harry Potter a tajomná komnata prepožičal svoj hlas pavúkovi Aragogovi," pripomína festival herca, ktorý okrem filmov natočil aj viacero seriálov. "Napríklad v Game of Thrones odohral v šiestich sezónach a 31 epizódach postavu veľmajstra Pycella. V seriáli Doctor Who si zahral Scarotha a v Merlinovi Lochruho. A hrá aj v novom seriáli Willow," dodávajú organizátori Anime Show.



Vo festivalovom programe rozdelenom podľa tematického zamerania do 15 miestností (salónov) ďalej figurujú krsty knižiek fantastickej literatúry a stretnutia so spisovateľmi, projekcie najnovších filmov s komiksovou, fantasy a anime tematikou. Nechýba populárna súťaž o najlepší kostým Cosplay.



Podujatie navštevujú tisícky fanúšikov zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Organizuje ho občianske združenie AnimeCrew v spolupráci s partnermi. Potrvá do nedele 26. marca.