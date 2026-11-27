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V Bratislave sa začína festival bezdomoveckých divadiel Error 2026
Počas dvoch dní sa v Pistoriho paláci predstavia divadlá z krajín V4, Talianska a Španielska.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - V Bratislave sa v piatok začína 20. ročník jediného medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel v Európe Error 2026. Počas dvoch dní sa v Pistoriho paláci predstavia divadlá z krajín V4, Talianska a Španielska. TASR o tom informovala Uršuľa Kovalyk, principálka Divadla bez domova, ktoré je organizátorom festivalu.
Bratislavské Divadlo bez domova otvorí jubilujúci festival krátkou hudobno-pohybovou performanciou Vyhasínanie. Na festivale sa predstaví aj bezdomovecké pohybové divadlo jedného tanečníka Amnesia Theatre s tanečným vystúpením Sonáta duchov. Integrovaný tanečný súbor z Ostravy Bílá holubice zatancuje divadelnú adaptáciu slávneho príbehu o hľadaní zmyslu života Fragmenty z Malého princa. „Tanečné predstavenie Kde začínajú krídla ženského zoskupenia Danza Duende Palermo zo Sicílie nám pripomenie, že každá premena sa začína v temnote,“ dodáva Kovalyk. Upozorňuje aj na umelecké zoskupenie Festival Krearte zo španielskej Granady, ktoré na festival prichádza po prvý raz s monodrámou Cesta dovnútra.
„Inkluzívne komunitné Divadlo z Pasáže, v ktorom účinkujú ľudia s mentálnym znevýhodnením, nám na festivale inscenáciou Lásky Shock ukáže, že o sebe tvrdíme, akí sme tolerantní, empatickí a láskaví, no keď je čas prejaviť to, strácame sa v nečinnosti, v prehliadaní, v horšom prípade odmietaní,“ približuje Kovalyk.
V programe druhého festivalového dňa v sobotu (28. 11.) figuruje dopoludňajšia medzinárodná konferencia, na ktorej si vymenia skúsenosti odborníci z oblasti umenia, sociálnych profesií, neformálneho vzdelávania a divadelnej vedy.
Sobotné popoludnie odštartuje najstaršie bezdomovecké divadlo v Budapešti Aha-éno színpad s inscenáciou Ľúbozvučná hudba - Kráľ sýkoriek. „Vándoring, rs9 theatre tiež z Budapešti nám prostredníctvom divadelnej hry Narušené vysielanie priblíži, čo sa stane, keď sa do našich komunikačných kanálov vkradne rušenie,“ dodáva festival.
Hostí aj české bezdomovecké divadlo Valhalla s hrou Čakanie na dážď. „Vysvetlí, že Turzovka nie sú Lurdy, no aj napriek tomu sa oplatí putovať za vodou do malej východnej krajiny,“ ozrejmila Kovalyk. Poľské divadlo Teatr ef - Teatr Grodzki na festivale uvedie hru Informácia - divadelné skúmanie toho, ako nás ovplyvňuje tok informácií, ktorý v nás vyvoláva pocit zahltenia, zmätku a osamelosti. České divadlo Rozkoš sa predstaví s divadelnou hrou Život v skanzene alebo Varili sa žabičky, ktorá pripomenie život v komunistickom Československu v 80. rokoch. Sobotný večer aj festivalový program uzavrie koncert rómskej skupiny Sendreiovci Gypsy Band.
Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel Error je jediný festival v Európe zameraný na divadlá, v ktorých hrajú ľudia bez domova a inak sociálne vylúčení či znevýhodnení ľudia. Vytvára priestor, kde môžu divadelné zoskupenia pracujúce s marginalizovanými skupinami obyvateľstva prezentovať verejnosti originálne divadelné predstavenia. Zviditeľňuje sociálne témy, prispieva k narúšaniu stereotypov a predsudkov, ktoré voči ľuďom bez domova a inak znevýhodneným osobám existujú, a pomáha pri ich resocializačnom procese a inklúzii.
Bratislavské Divadlo bez domova otvorí jubilujúci festival krátkou hudobno-pohybovou performanciou Vyhasínanie. Na festivale sa predstaví aj bezdomovecké pohybové divadlo jedného tanečníka Amnesia Theatre s tanečným vystúpením Sonáta duchov. Integrovaný tanečný súbor z Ostravy Bílá holubice zatancuje divadelnú adaptáciu slávneho príbehu o hľadaní zmyslu života Fragmenty z Malého princa. „Tanečné predstavenie Kde začínajú krídla ženského zoskupenia Danza Duende Palermo zo Sicílie nám pripomenie, že každá premena sa začína v temnote,“ dodáva Kovalyk. Upozorňuje aj na umelecké zoskupenie Festival Krearte zo španielskej Granady, ktoré na festival prichádza po prvý raz s monodrámou Cesta dovnútra.
„Inkluzívne komunitné Divadlo z Pasáže, v ktorom účinkujú ľudia s mentálnym znevýhodnením, nám na festivale inscenáciou Lásky Shock ukáže, že o sebe tvrdíme, akí sme tolerantní, empatickí a láskaví, no keď je čas prejaviť to, strácame sa v nečinnosti, v prehliadaní, v horšom prípade odmietaní,“ približuje Kovalyk.
V programe druhého festivalového dňa v sobotu (28. 11.) figuruje dopoludňajšia medzinárodná konferencia, na ktorej si vymenia skúsenosti odborníci z oblasti umenia, sociálnych profesií, neformálneho vzdelávania a divadelnej vedy.
Sobotné popoludnie odštartuje najstaršie bezdomovecké divadlo v Budapešti Aha-éno színpad s inscenáciou Ľúbozvučná hudba - Kráľ sýkoriek. „Vándoring, rs9 theatre tiež z Budapešti nám prostredníctvom divadelnej hry Narušené vysielanie priblíži, čo sa stane, keď sa do našich komunikačných kanálov vkradne rušenie,“ dodáva festival.
Hostí aj české bezdomovecké divadlo Valhalla s hrou Čakanie na dážď. „Vysvetlí, že Turzovka nie sú Lurdy, no aj napriek tomu sa oplatí putovať za vodou do malej východnej krajiny,“ ozrejmila Kovalyk. Poľské divadlo Teatr ef - Teatr Grodzki na festivale uvedie hru Informácia - divadelné skúmanie toho, ako nás ovplyvňuje tok informácií, ktorý v nás vyvoláva pocit zahltenia, zmätku a osamelosti. České divadlo Rozkoš sa predstaví s divadelnou hrou Život v skanzene alebo Varili sa žabičky, ktorá pripomenie život v komunistickom Československu v 80. rokoch. Sobotný večer aj festivalový program uzavrie koncert rómskej skupiny Sendreiovci Gypsy Band.
Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel Error je jediný festival v Európe zameraný na divadlá, v ktorých hrajú ľudia bez domova a inak sociálne vylúčení či znevýhodnení ľudia. Vytvára priestor, kde môžu divadelné zoskupenia pracujúce s marginalizovanými skupinami obyvateľstva prezentovať verejnosti originálne divadelné predstavenia. Zviditeľňuje sociálne témy, prispieva k narúšaniu stereotypov a predsudkov, ktoré voči ľuďom bez domova a inak znevýhodneným osobám existujú, a pomáha pri ich resocializačnom procese a inklúzii.