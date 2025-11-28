< sekcia Regióny
V Bratislave sa začína festival bezdomoveckých divadiel Error 2025
Otvorí ho bezdomovecké pohybové divadlo jedného tanečníka Amnesia Theatre s vystúpením Odmietnutý.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - V Bratislave sa v piatok začína 19. ročník medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel v Európe - Error 2025. Počas dvoch dní sa v Pistoriho paláci predstavia divadlá z krajín V4, Talianska a Portugalska. TASR o tom informovala Uršuľa Kovalyk, principálka Divadla bez domova, ktoré je organizátorom festivalu.
Otvorí ho bezdomovecké pohybové divadlo jedného tanečníka Amnesia Theatre s vystúpením Odmietnutý. „Talianske divadlo Sutta Scupa vyrozpráva divadelnou hrou Zero Space príbeh o obsadení opusteného miesta v sicílskom Palerme,“ približuje festival. Vystúpi na ňom aj české divadlo Invisible theatre Kalawatsch R.A.J., ktoré sa prostredníctvom inscenácie Cesta za cieľom spýta, či je dôležitejšia cesta alebo cieľ. Maďarské RS9 Divadlo uvedie predstavenie Život Marielly Mehr, ktoré „hovorí o ťažkej téme zneužívania detí v štátnych inštitúciách“. Večer bude patriť Divadlu bez domova a hre Medúza v kuchyni. „Spojila starogrécky mýtus s príbehmi žien bez domova, ktoré prežili sexuálne násilie a rozhodli sa zbaviť pocitu viny,“ dodáva Kovalyk.
V programe druhého festivalového dňa figuruje dopoludňajšia medzinárodná Konferencia, na ktorej si vymenia skúsenosti odborníci z oblasti umenia, sociálnych profesií, neformálneho vzdelávania a divadelnej vedy. Sobotné popoludnie odštartuje najstaršie bezdomovecké divadlo v Budapešti Aha Színpad s inscenáciou Krásne znejúca hudba. Poľský súbor Teatr Grodzki, ktorý roky umelecky pracuje s osobami so sluchovým postihnutím, predstaví inscenáciu Synestézia, spájajúcu bábkové divadlo s úvahami o ľudskom vnímaní.
Matka otvorená je názov pohybového predstavenia ženského zoskupenia zo Sicílie Gypsy Duende Sicily. Nováčikom festivalu je Klaun Enano z Portugalska, ktorý do Bratislavy prichádza s „vizuálne pôsobivým vystúpením bez hovoreného textu“ Milión + 1. Sobotný večer ukončí české divadlo Rozkoš s hrou Biele dámy. „Je to nielen názov divadelnej hry, ale aj výraz označujúci ženy z celého sveta, ktoré cestujú do južných krajín, aby si tam kupovali mladých mužov,“ ozrejmila Kovalyk.
Festival Error 2025 sa uskutoční naživo v Pistoriho paláci, zároveň bude streamovaný na YouTube. Vstup na festival je zdarma.
Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel Error je jediný festival v Európe zameraný na divadlá, v ktorých hrajú ľudia bez domova a inak sociálne vylúčení či znevýhodnení ľudia. Vytvára priestor, kde môžu divadelné zoskupenia pracujúce s marginalizovanými skupinami obyvateľstva prezentovať verejnosti originálne divadelné predstavenia. Zviditeľňuje sociálne témy, prispieva k narúšaniu stereotypov a predsudkov, ktoré voči ľuďom bez domova a inak znevýhodneným osobám existujú, a pomáha pri ich resocializačnom procese a inklúzii.
