< sekcia Regióny
V Bratislave sa začína festival Svetový deň cirkusu
Pripravené sú cirkusové hry, slackline a predstavenie.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - V Bratislave sa v piatok začína 14. ročník festivalu Svetový deň cirkusu, pravidelné stretnutie cirkusových umelcov zo Slovenska aj zahraničia. Podujatie, ktoré je oslavou všestranného umenia nového cirkusu, organizuje CirKusKus, prvá škola nového cirkusu na Slovensku. Do nedele 12. apríla ponúkne bohatý program plný vystúpení a workshopov, kde si každý môže vyskúšať rôzne cirkusové disciplíny. Festival otvorí o 18.00 h Galavečer v Karloveskom centre kultúry.
Na piatkovej galashow vystúpia umelci z rôznych cirkusových oblastí zo Slovenska i zahraničia. „Na pódiu sa tento rok predstaví Srikanta Barefoot, bývalý sólista Cirque du Soleil. Ukrajinská artistka Kateryna Dmytroshuk predvedie precízne manipulačné techniky s troma vejármi,“ približujú otvárací večer organizátori.
Na galashow bude zastúpený aj súčasný tanec a akrobacia v podaní maďarskej tanečníčky a akrobatky Eszter Kudlák a tiež rakúske inkluzívne divadelné zoskupenie Geh Mit Uns, kde si svoje miesto našli ľudia so špeciálnymi potrebami aj bez nich. Návštevníkom festivalu predvedú úryvok z predstavenia Meer.
„Za domácu scénu vystúpia deti z kurzov CirKusKusu Multicirkus a Kubo Horničák s jeho Blbým balansom,“ dopĺňa za organizačný tím Lenka Pechová ku galavečeru, ktorým bude sprevádzať Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos.
Ako ďalej informujú organizátori, víkendový program festivalu sa koná v Športovej hale Lamač a v jej bezprostrednom okolí, kde prebehnú workshopy pre cirkusantov i necirkusantov. „Na sobotu máme pripravený aj bohatý sprievodný program, ktorý je pre širokú verejnosť a je zadarmo,“ avizuje Pechová program pre deti i dospelých. Pripravené sú cirkusové hry, slackline a predstavenie.
„Marionetové divadlo Dvor zázrakov zahrá tradičnú slovenskú rozprávku zo svojho repertoáru. Campana Batucada svojou energickou hrou na bubny rozpumpuje okolie,“ dodáva Pechová. Návštevníkov pozýva aj na interaktívny workshop umelcov. „Francúzske duo Circographie s vystúpením Au café des Nonchalants prepojí súčasný cirkus s bežnými situáciami,“ poznamenávajú organizátori k programu, ktorého súčasťou je aj panelová diskusia členov Cirkonetu k vývoju vzdelávania v cirkuse na Slovensku.
Kompletný program, v ktorom figurujú aj kabaretné vystúpenia mládežníckych cirkusových zoskupení, Open stage - pódium otvorené pre každého umelca, ktorý sa chce podeliť so svojím umením, či fire night s voľnou improvizáciou žonglérov s ohňom, nájdu záujemcovia na webstránke cirkuskus.sk a na sociálnej sieti podujatia.
