V Bratislave sa začína festival Symfónia umenia, otvorí ho R. Villazón

Bratislava 1. septembra (TASR) - V Bratislave sa v piatok začína Medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Na otváracom koncerte vystúpi v slovenskej premiére svetová operná hviezda Rolando Villazón v sprievode Slovenskej filharmónie. TASR o tom informoval za organizátorov podujatia Patrik Cucor.



"Počas tretieho ročníka ponúkne festival desať koncertov, ktoré nadchnú milovníkov veľkého orchestrálneho zvuku, komorných koncertov, džezu, swingu, ale i filmu či výtvarného umenia," avizoval Cucor. Festival potrvá do 10. septembra.



Ďalšie dni je na programe napríklad swingový koncert kanadského speváka Matta Duska a Rozhlasovej Big Band Gustava Broma. V symfonických aranžmánoch skladateľky Ľubice Čekovskej zaznejú aj piesne Karola Duchoňa. The Ladies Ensemble na svojom koncerte zahrajú najpôvabnejšie tangá všetkých čias. V rámci festivalu zaznie aj hudba z najkrajších česko-slovenských rozprávok ako Perinbaba, Popoluška či Arabela. Pozvanie prijal aj slávny tenor José Cura, ktorý po prvý raz vo svojej kariére v Bratislave uvedie celý koncertný program s názvom Boleros by Manzanero.



Festival sa realizuje vďaka podpore bratislavskej mestskej časti Ružinov. "Keď sme sa po prvý raz začali rozprávať o tom, že by sme radi zorganizovali v Ružinove festival Symfónia umenia, ani vo sne by mi nenapadlo, aký obrovský záujem verejnosti to vyvolá. Ukázalo sa, že nápad prepájania žánrov a jedinečných formátov dokáže priniesť umenie bližšie k ľuďom," skonštatoval starosta Ružinova Martin Chren.