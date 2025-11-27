< sekcia Regióny
V Bratislave sa začína najväčší interiérový vianočný trh na Slovensku
Chýbať nebudú originálne vianočné ozdoby, dekorácie z prírodných materiálov, sviečky zo včelieho vosku a ďalšie ručne vyrábané drobnosti.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Pestrý výber tradičných aj originálnych darčekov, vianočných dekorácií, ozdôb a produktov, ktoré zútulnia domov, vôňu vareného vína a vianočných špecialít a k tomu bohatý sprievodný program pre deti i dospelých ponúkajú Dni Vianoc. Najväčší interiérový vianočný trh na Slovensku sa vo štvrtok začína v bratislavskej Inchebe, kde potrvá do 14. decembra.
Predajcovia zo Slovenska aj zo zahraničia ponúkajú zimné odevy, kožušiny, výrobky z kože, bižutériu, kozmetiku či množstvo doplnkov. „Tento rok navyše Dni Vianoc rozvonia unikátna kolekcia parfumov z Dubaja,“ avizuje organizátor podujatia, ktoré návštevníkom spríjemní čakanie na najkrajšie dni v roku atmosférou adventu, zážitkami či inšpiráciami na netradičné darčeky.
Na svoje si prídu aj milovníci tradičných remesiel. Majstri remeselníci z rôznych regiónov Slovenska predstavia tradičné techniky a ručne vyrábané výrobky každý víkend, od piatka do nedele. Chýbať nebudú originálne vianočné ozdoby, dekorácie z prírodných materiálov, sviečky zo včelieho vosku a ďalšie ručne vyrábané drobnosti.
Atmosféru vianočných trhov umocňuje bohatá ponuka tradičných aj moderných pochúťok, medzi ktoré patria vianočné koláče, cukrovinky, med, sušené ovocie, ale aj syry, mäsové špeciality a exotické dobroty.
Ako ďalej avizujú organizátori, návštevníci vianočných trhov sa od 5. decembra môžu tešiť aj na novinku - Mystery boxy v rôznych veľkostiach, ktorých obsah odhalia až pri otvorení. „Sprievodný program doplní tombola o atraktívne ceny, osobný výklad kariet pre rok 2026 a dokonca bezplatný kurz sebaobrany Kobukrav - Krav Maga,“ dodávajú.
Dni Vianoc v Inchebe potrvajú do 14. decembra od pondelka do štvrtka od 11.00 do 18.00 h, v piatok od 11.00 do 19.00 h, v sobotu od 10.00 do 19.00 h a v nedeľu od 10.00 do 18.00 h. Popri vianočných trhoch sa od 27. do 30. novembra uskutoční aj obľúbená výstava Minerály Bratislava, na ktorej sa deti i dospelí môžu zoznámiť s drahými kameňmi, minerálmi, fosíliami a so šperkami z celého sveta.
