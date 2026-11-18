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V Bratislave sa začína Nu Dance Fest s témou Signály a navigácie
Festival otvorí v Divadle Aréna inscenácia Dvadsaťjedna českej performerky Miřenky Čechovej a súboru Spitfire Company.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Signály a navigácie sú témou 21. ročníka medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest, ktorý sa v stredu začína v Bratislave. Počas piatich dní predstaví na viacerých miestach výrazné osobnosti domácej i zahraničnej scény, tanečné a experimentálne performancie aj projekty na pomedzí umeleckých žánrov, reflektujúce aktuálne spoločenské témy.
Festival otvorí v Divadle Aréna inscenácia Dvadsaťjedna českej performerky Miřenky Čechovej a súboru Spitfire Company. Na jednom javisku sa prostredníctvom jedného tela stretne 20 režijných a choreografických pohľadov. „Dvadsať umelkýň z Česka, Slovenska, Ukrajiny aj Afriky reinterpretovalo postavu Ibsenovej Nory a prostredníctvom jej príbehu skúma identitu ženy, matky a umelkyne v súčasnosti,“ približujú organizátori festivalu.
Výrazný spoločenský rozmer prinesie podľa nich inscenácia Český hrdina v podaní súboru Farma v jeskyni v réžii slovenského tvorcu Viliama Dočolomanského, ktorého dielo sa tak po mnohých rokoch opäť predstaví na Slovensku. „Pohybová satira, voľne inšpirovaná prácou českej novinárky Ivany Svobodovej, skúma rozdelenie spoločnosti, dezinformácie aj neschopnosť porozumieť ľuďom s odlišnými názormi. Prepája pohyb, slovo, živú hudbu a dokumentárnu inšpiráciu,“ uvádza festival k inscenácii, ktorej tvorcovia sa pokúšajú odpovedať na otázku, čo nás oddeľuje a či možno prekonať hranice medzi svetmi, ktoré si prestali navzájom rozumieť.
Dôležitou súčasťou Nu Dance Festu budú aj osobné príbehy a skúmanie vzťahu medzi telom, identitou a každodennosťou. „V predstavení Second Practice sa slovenská spoluautorka a tanečnica pôsobiaca v Česku Martina Hajdyla Lacová vracia k vlastnému telu, tridsiatim rokom tanečnej skúsenosti a otázke, ako si v každodennom kolobehu povinností zachovať priestor pre seba,“ poznamenáva festival.
V A4 - priestore súčasnej kultúry uvedie tanečno-žonglérske predstavenie Flotsam and Jetsam slovensko-českej autorskej dvojice Andreja Štepitu a Lukasa Blissa, ktoré prostredníctvom pohybu, humoru a manipulácie s objektmi rozpráva o priateľstve a medziľudských vzťahoch. Domácu tvorbu zastúpia aj Martin Hodoň a Somasféra s inscenáciou A stromy sú nehybné, predstaviteľka najmladšej tvorivej generácie Tereza Pavlíková s performanciou Odonata či Robo Švarc s projektom Čistota.
Nu Dance Fest má v programe aj imerzívnu performanciu Zóna citu banskobystrického kolektívu tanC, ktorá skúma vzdialenosť, dotyk a medziľudský kontakt v čase digitálnej komunikácie. Hudobný rozmer festivalu rozšíri nemecká skladateľka Laurén Marie s koncertom Dunkeltherapie.
Záverečný festivalový deň bude patriť aj inscenácii 7sec_club Tropicana choreografky a režisérky Petry Fornayovej. „Intermediálne dielo sa zaoberá každodennými vzorcami správania, individuálnou reflexiou a možnosťami spolupráce,“ dodáva Fornayová, ktorá spolu s Honzom Malíkom pripravuje koncepciu a dramaturgiu festivalu. Organizuje ho Asociácia súčasného tanca. Kompletný program a ďalšie informácie zverejňuje na www.nudancefest.sk.
Festival otvorí v Divadle Aréna inscenácia Dvadsaťjedna českej performerky Miřenky Čechovej a súboru Spitfire Company. Na jednom javisku sa prostredníctvom jedného tela stretne 20 režijných a choreografických pohľadov. „Dvadsať umelkýň z Česka, Slovenska, Ukrajiny aj Afriky reinterpretovalo postavu Ibsenovej Nory a prostredníctvom jej príbehu skúma identitu ženy, matky a umelkyne v súčasnosti,“ približujú organizátori festivalu.
Výrazný spoločenský rozmer prinesie podľa nich inscenácia Český hrdina v podaní súboru Farma v jeskyni v réžii slovenského tvorcu Viliama Dočolomanského, ktorého dielo sa tak po mnohých rokoch opäť predstaví na Slovensku. „Pohybová satira, voľne inšpirovaná prácou českej novinárky Ivany Svobodovej, skúma rozdelenie spoločnosti, dezinformácie aj neschopnosť porozumieť ľuďom s odlišnými názormi. Prepája pohyb, slovo, živú hudbu a dokumentárnu inšpiráciu,“ uvádza festival k inscenácii, ktorej tvorcovia sa pokúšajú odpovedať na otázku, čo nás oddeľuje a či možno prekonať hranice medzi svetmi, ktoré si prestali navzájom rozumieť.
Dôležitou súčasťou Nu Dance Festu budú aj osobné príbehy a skúmanie vzťahu medzi telom, identitou a každodennosťou. „V predstavení Second Practice sa slovenská spoluautorka a tanečnica pôsobiaca v Česku Martina Hajdyla Lacová vracia k vlastnému telu, tridsiatim rokom tanečnej skúsenosti a otázke, ako si v každodennom kolobehu povinností zachovať priestor pre seba,“ poznamenáva festival.
V A4 - priestore súčasnej kultúry uvedie tanečno-žonglérske predstavenie Flotsam and Jetsam slovensko-českej autorskej dvojice Andreja Štepitu a Lukasa Blissa, ktoré prostredníctvom pohybu, humoru a manipulácie s objektmi rozpráva o priateľstve a medziľudských vzťahoch. Domácu tvorbu zastúpia aj Martin Hodoň a Somasféra s inscenáciou A stromy sú nehybné, predstaviteľka najmladšej tvorivej generácie Tereza Pavlíková s performanciou Odonata či Robo Švarc s projektom Čistota.
Nu Dance Fest má v programe aj imerzívnu performanciu Zóna citu banskobystrického kolektívu tanC, ktorá skúma vzdialenosť, dotyk a medziľudský kontakt v čase digitálnej komunikácie. Hudobný rozmer festivalu rozšíri nemecká skladateľka Laurén Marie s koncertom Dunkeltherapie.
Záverečný festivalový deň bude patriť aj inscenácii 7sec_club Tropicana choreografky a režisérky Petry Fornayovej. „Intermediálne dielo sa zaoberá každodennými vzorcami správania, individuálnou reflexiou a možnosťami spolupráce,“ dodáva Fornayová, ktorá spolu s Honzom Malíkom pripravuje koncepciu a dramaturgiu festivalu. Organizuje ho Asociácia súčasného tanca. Kompletný program a ďalšie informácie zverejňuje na www.nudancefest.sk.