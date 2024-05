V Bratislave sa začína putovný Minifestival európskeho filmu 5x5

Bratislava 22. mája (TASR) - Najlepšie európske filmy prináša do regiónov Minifestival európskeho filmu 5x5. Podujatie slávnostne otvoria v stredu v Bratislave. V poradí 18. ročník putovnej prehliadky otvára film Karaoke Blues od fínskeho režiséra a scenáristu Akiho Kaurismäkiho. Zaujímavé európske filmové počiny si môžu pozrieť diváci zdarma v piatich slovenských mestách do 29. mája. Okrem hlavného mesta hosťuje prehliadka v Banskej Bystrici, Trenčíne, Košiciach a Prešove. TASR o tom informuje Slovenský filmový ústav (SFÚ).



Minifestival premietne päť európskych titulov podporených z programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA. V programe figuruje francúzsky film Anatómia pádu (réžia Justine Triet), ktorý si odniesol Zlatú palmu z MFF Cannes 2023. Diváci si môžu pozrieť aj "feel-good film" Karaoke Blues od režiséra Aki Kaurismäkiho. Otváracia snímka minifestivalu, v ktorej za zvukov rock´n´rollového karaoke preskočí iskra a dvaja vydedenci nájdu šancu na lásku, získala minulý rok v Cannes Cenu poroty.



Priaznivcov európskeho filmu môže zaujať aj čierna komédia Lietanie pre začiatočníkov, historická dráma Pápežov zákon či francúzsky film Umenie jesť a milovať, kde Juliette Binoche a Benoit Magimel k sebe hľadajú cestu cez lásku ku gastronómii. "Anh Hung Tran za film získal cenu za najlepšiu réžiu na MFF Cannes 2023," pripomína SFÚ.



Minifestival európskeho filmu 5x5 organizuje kancelária Creative Europe Desk Slovensko v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Európskym parlamentom, sieťou Europe Direct a spoločnosťou Continental film. Podujatie sa koná pod záštitou vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR Vladimíra Šuchu.