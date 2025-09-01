< sekcia Regióny
V Bratislave sa začína Symfónia umenia, festival otvorí Lisztmánia
Do 7. septembra prinesie sériu hudobných večerov.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - V bratislavskej mestskej časti (MČ) Ružinov sa v pondelok začína 5. ročník medzinárodného multižánrového festivalu Symfónia umenia. Do 7. septembra prinesie sériu hudobných večerov, ktorú otvorí komorný koncert Lisztmánia. Jedným z hlavných vrcholov open-air podujatia, ktorého ambíciou je prinášať na Slovensko umelcov ovenčených desiatkami prestížnych ocenení a najmä laureátov Grammy, bude vystúpenie svetoznámeho tenoristu Jonasa Kaufmanna.
„Symfónia umenia nevznikla preto, aby pribudol ďalší festival v kalendári, ale ako protipól k čoraz agresívnejšej komercii a plytkej zábave, ktorá zaplavuje verejný priestor. V období, keď televízne formáty a sociálne siete servírujú tuctové reality šou a instantné hity, chceme pripomenúť, že hudba môže byť viac než len kulisa,“ hovorí Andrea Kozáková, riaditeľka a zakladateľka festivalu, ktorý organizuje MČ Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov. „Veríme, že poctivý symfonický zážitok otvára zmysly, prehlbuje citlivosť a vracia diskusiu k hodnotám. Nespoliehame sa na algoritmy ani lacné efekty, staviame na živom zvuku, remeselnej precíznosti a odvahe priniesť diela, ktoré kladú otázky namiesto rýchlych odpovedí,“ dodáva Kozáková.
Festival otvára koncert Lisztmánia s výberom diel, ktoré zachytávajú vášnivý stredoeurópsky temperament. „Program zahŕňa aj skladby Antonína Dvořáka a Bélu Bartóka, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou európskej hudobnej tradície. Lisztov dokonalý virtuózny prístup a Dvořákove jemné, no dramatické melódie vytvárajú dokonalý kontrast a zachytávajú vývoj hudby v strednej Európe,“ uvádzajú organizátori ku koncertu, ktorý ponúka príležitosť vidieť jeden z najuznávanejších maďarských komorných orchestrov Liszt Ferenc Kamarazenekar. Koncert so začiatkom o 18.00 h sa uskutoční v Záhrade Csákyho kaštieľa v Prievoze.
Operná hviezda Jonas Kaufmann sa slovenskému publiku predstaví po prvý raz. Galavečer s najoceňovanejším tenorom súčasnosti sa v sprievode Slovenskej filharmónie (SF) pod taktovkou Jochena Riedera uskutoční 4. septembra na Námestí pred Pradiarňou 1900. Festival na tomto mieste ponúkne (5. 9.) aj večer s americkou a cappella legendou Take 6 a Rozhlasovým Big Bandom Gustava Broma.
Symfóniu umenia uzavrie symfonický koncert oslavujúci slovenských textárov. Kuly, Katka Knechtová, Pavol Hammel, Peter Lipa, Dominika Mirgová, Juraj Bača, či Martin Gyimesi sa stretnú na jednom pódiu, aby si uctili hudobných básnikov a oživili legendárne piesne ako V dolinách, Spomaľ, Voda, čo ma drží nad vodou a ďalšie. „Tento koncert je poctou všetkým, ktorí dali hlas textom, čo rezonujú v našich mysliach a srdciach,“ poznamenávajú organizátori k podujatiu s klasickými slovenskými piesňami, na ktorom vystúpi aj Festivalový symfonický orchester pod taktovkou dirigenta Vlada Valoviča.
Podrobný program nájdu záujemcovia na www.symfoniaumenia.sk.
