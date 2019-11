V centre Bratislavy sa začínajú vianočné trhy

Bratislava 22. novembra (TASR) – V centre Bratislavy zavládne vianočná atmosféra. Na Hlavnom, Františkánskom a Hviezdoslavovom námestí sa totiž v piatok začínajú vianočné trhy. Dokopy tam budú vo vyše 100 stánkov ponúkať vianočné darčeky, lahôdky či občerstvenie. Pre návštevníkov je pripravený aj pestrý kultúrny program. Vianočné trhy potrvajú na Hlavnom a Františkánskom námestí do 22. decembra, na Hviezdoslavovom námestí sa skončia o deň neskôr.



Vianočný hlavný trh na Hlavnom a Františkánskom námestí slávnostne otvoria v piatok o 17.00 h. Mesto pripravilo tento rok jeho nový koncept, ktorý má podľa primátora Bratislavy Matúša Valla návštevníkom ponúknuť kvalitné, ekologické, bezpečné, ale aj vizuálne atraktívne podujatie so sprievodným kultúrnym programom. Novinkou bude možnosť bezhotovostnej platby kartou či mobilom.







"Veľkou novinkou bude aj koncept 'zero waste', čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovať množstvo komunálneho odpadu. Používať sa budú výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady," povedal primátor. Na trhoch sa bude aj triediť odpad. O bezpečnosť sa budú starať hliadky mestskej a štátnej polície. "Spolu so štátnou políciou budú v zmiešaných hliadkach pôsobiť aj príslušníci Ozbrojených síl SR," podotkol Vallo. Po minuloročnom požiari nelegálneho stánku, ktorý zasiahol aj priľahlú budovu, prijalo mesto aj viaceré protipožiarne opatrenia. "Vytvorili sme protipožiarne hliadky, predajcovia sú povinní mať vo svojich stánkoch hasiace prístroje a pre tých, ktorí používajú plynové bomby, sme pripravili školenie," priblížil Vallo s tým, že žiadny nelegálny stánok na Vianočnom hlavnom trhu nebude.



Usporiadanie stánkov bude v novom prevedení. Jedlá a nápoje ľudia nájdu vo vianočných stánkoch na Hlavnom námestí a zábavu na Františkánskom námestí, kde bude umiestnené pódium. Na Vianočnom hlavnom trhu bude spolu 76 stánkov, z toho jedna veľká pergola s tradičnými vianočnými pochúťkami a jedna veľká pergola s vianočnými nápojmi. Občerstvenie doplní päť stánkov s jedlom na priamu konzumáciu, deväť stánkov s jedlom a grilom, 11 stánkov s nápojmi, balené potraviny budú v 15 stánkoch. Návštevníci si budú môcť darčeky a remeselné výrobky zakúpiť v 24 stánkoch. V desiatich stánkoch sa počas trhu prestrieda 22 neziskových organizácií, ktoré budú prezentovať svoju charitatívnu činnosť. Hlavné námestie zdobí vianočný stromček, ktorým je 25 rokov starý a 14 metrov vysoký smrek obyčajný.







Na Hviezdoslavovom námestí v piatok o 18.00 h otvoria Staromestské vianočné trhy. Ich koncept zostáva podobný ako po minulé roky, do budúcna však mestská časť Staré Mesto nevylučuje, že sa bude snažiť nájsť novú 'ekoformu' ich prevádzkovania. Návštevníkom bude k dispozícii 20 veľkých stánkov, z toho 18 ponúkajúcich gastronómiu a dva určené charite. Okrem toho bude 22 "polovičných" stánkov, z toho 15 remeselných stánkov a sedem s tradičnými nápojmi. Na Hviezdoslavom námestí je umiestnený vianočný stromček, ktorý je tento 13-metrový smrek obyčajný. Každú adventnú nedeľu vždy o 18.00 h pred sochou P. O. Hviezdoslava budú postupne rozsvecovať sviece na adventnom venci. Staromestské vianočné trhy tiež ponúknu kultúrny program.