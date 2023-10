V Bratislave sa začne výstava tiel, viaceré organizácie ju kritizujú

Bratislava 12. októbra (TASR) - V Bratislave sa začne v piatok (13. 10.) výstava plastinovaných ľudských tiel Body Worlds. Viaceré organizácie ju kritizujú, pretože je podľa nich v rozpore s etickým i právnym poriadkom a žiadajú kompetentných o riešenie situácie. Organizátor kritiku odmieta. Regionálny úrad v Bratislave zároveň pre TASR potvrdil, že bude výstavu v zmysle zákona dozorovať.



Výstava prichádza z Nemecka a ponúkne návštevníkom možnosť nahliadnuť do sveta ľudského organizmu. "Na výstave uvidíte, ako fungujú ľudské orgány, ako reagujú na bežné choroby, uvidíte následky dlhodobých chorôb a chorôb zo závislostí, ako je fajčenie alebo konzumácia alkoholu, spoznáte mechanizmus umelých kolenných alebo bedrových kĺbov či umiestnenie implantátov," priblížili organizátori. Výstava potrvá do 28. januára 2024 a otvorená bude denne v bratislavskom obchodnom centre na Mlynských nivách.



Takáto prezentácia tiel je podľa Kresťanskej únie v rozpore s právnym poriadkom SR, ako aj etickými pravidlami. Poukázala pri tom na to, že odborníci ju z týchto hľadísk riešili aj v minulosti. "Viedlo to k prijatiu zákonného ustanovenia, ktorým sa konanie podobných výstav na území SR zakazuje. Podľa aktuálneho stavu sa situácia javí ako hrubé porušenie príslušných zákonných ustanovení," uviedla predsedníčka únie Anna Záborská.



Pripomenula aj stanovisko etickej komisie ministerstva zdravotníctva z roku 2017 k podobnej výstave. V ňom podľa únie komisia hodnotí ako problém napríklad otázku pôvodu plastinovaných ľudských tiel či fakt, že sa výstavy môžu zúčastniť maloleté osoby, pre ktoré to môže byť traumatizujúci zážitok. Záborská vyzvala ministra zdravotníctva, hlavného hygienika, ako aj orgány regionálnej hygieny na riešenie situácie.



S výstavou nesúhlasí ani občianske združenie Fórum života, podľa ktorého nedôstojne nakladá s ľudskými pozostatkami. Zároveň je podľa neho otázny pôvod tiel, súhlas osoby a dodržanie podmienok pri vystavovaní. "Fórum života bude žiadať orgány dozoru na úseku pohrebníctva, aby uvedené skutočnosti prešetrili. Ďalej vyzýva vládu, aby implementovala do slovenskej legislatívy znenie Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, ktorý výslovne zakazuje finančný zisk z ľudského tela," doplnilo združenie.



Organizátor výstavy Gergely Tóth kritiku odmieta. Zdôraznil, že používané telá pochádzajú výlučne od osôb, ktoré počas svojho života s týmto použitím súhlasili. Argumentuje tiež, že výstava je vysoko náučná, exempláre sú prezentované primeraným, teda neponižujúcim spôsobom. "V niektorých krajinách platí zákaz verejného vystavovania mŕtvych tiel. Tento zákaz sa však zvyčajne vzťahuje na predloženie mŕtvoly krátko pred jej pochovaním a má najmä hygienické dôvody. Anatomické exempláre na vzdelávacie účely sú však zvyčajne z tohto zákazu vyňaté. Inak by žiadnemu anatomickému ústavu nebolo dovolené pitvať mŕtvoly alebo udržiavať anatomickú zbierku. Exponáty na výstave Body Worlds sú v tomto zmysle všetky učebnými pomôckami," vysvetlil.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave pre TASR potvrdil, že podujatie eviduje a plánuje sa ním zaoberať. "Dostali sme podnet o organizovaní tohto podujatia v Bratislave. Po jeho začiatku, v súlade so zákonom o pohrebníctve, RÚVZ v Bratislave vykoná štátny zdravotný dozor, ktorý následne vyhodnotí a v zmysle zákona určí ďalší postup," uviedla hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.