Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 29. október 2025Meniny má Klára
< sekcia Regióny

V Bratislave sa zrazila električka a auto

.
Snímka z nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v stredu nadránom na križovatke ulíc Žilinská a Štefanovičova.

Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v stredu nadránom na križovatke ulíc Žilinská a Štefanovičova v Bratislave. Zrazila sa tam električka s autom. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

„Po náraze skončila električka mimo koľajiska,“ priblížila Bartošová s tým, že vodiča auta previezli na ošetrenie do jednej z bratislavských nemocníc. Alkohol nebol zistený u žiadneho z vodičov.

V súvislosti s nehodou je prerušená premávka električkovej linky 1, nasadená je náhradná autobusová doprava. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe.

Linka číslo 1 premáva od zastávky Vysoká cez Radlinského na konečnú Stn. Vinohrady a späť. Náhradná autobusová doprava X1 premáva obojsmerne v úseku Blumentál cez Kollárovo nám., Hodžovo nám. na Hlavnú stanicu.

Polícia zároveň žiada vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov. Na prejazd odporúča využiť alternatívne trasy.
.

Neprehliadnite

V Šurany Industrial Parku sa začala výstavba baterkárne

Týždenník: Raz za sto rokov

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 83 rokov zomrel známy hudobník

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR