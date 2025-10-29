< sekcia Regióny
V Bratislave sa zrazila električka a auto
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v stredu nadránom na križovatke ulíc Žilinská a Štefanovičova.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v stredu nadránom na križovatke ulíc Žilinská a Štefanovičova v Bratislave. Zrazila sa tam električka s autom. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.
„Po náraze skončila električka mimo koľajiska,“ priblížila Bartošová s tým, že vodiča auta previezli na ošetrenie do jednej z bratislavských nemocníc. Alkohol nebol zistený u žiadneho z vodičov.
V súvislosti s nehodou je prerušená premávka električkovej linky 1, nasadená je náhradná autobusová doprava. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava na svojom webe.
Linka číslo 1 premáva od zastávky Vysoká cez Radlinského na konečnú Stn. Vinohrady a späť. Náhradná autobusová doprava X1 premáva obojsmerne v úseku Blumentál cez Kollárovo nám., Hodžovo nám. na Hlavnú stanicu.
Polícia zároveň žiada vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov. Na prejazd odporúča využiť alternatívne trasy.
