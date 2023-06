V Bratislave schválili zmeny ÚPN, ktoré pomôžu riešiť nájomné bývanie

Bratislava 29. júna (TASR) - Riešenie nájomného bývania prinášajú zmeny a doplnky 08 územného plánu hlavného mesta (ÚPN), ktoré vo štvrtok schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Ide o pilotný balík zmien v prospech nájomného bývania, ktorým sa mesto snaží rozširovať svoj bytový fond. Zmeny sa týkajú šiestich developerov v zhruba ôsmich lokalitách. Podľa odhadov by mohlo mesto získať 140 - 150 nájomných bytov.



"Reflektuje na potrebu budovania fondu nájomných bytov vo vlastníctve hlavného mesta. Ide o pilotný balíček, ktorý pri zmene územného plánu zohľadňuje tento dôležitý verejný záujem," uviedol hlavný architekt mesta Juraj Šujan.



Ubezpečil, že všetky pozemky, ktorých sa zmena týka, majú aj v súčasnosti rozvojový charakter. Znamená to, že nejde o plochy určené na zeleň či šport.



Predmetné pozemky sú vo vlastníctve hlavného mesta, kde vytvára predpoklady na budovanie nájomných bytov, ale aj vo vlastníctve developerov, kde samospráva získa podiel v podobe nájomných bytov do svojho vlastníctva. Developeri budú môcť postaviť viac bytov, ako im umožňuje územný plán, na oplátku dostane hlavné mesto v rámci projektov niekoľko bytov. S developermi sú podľa magistrátu podpísané "tvrdé a ostré zmluvy". Ide o lokality v mestských častiach Dúbravka, Rača, Petržalka a Ružinov.



Mesto tým reaguje napríklad na Koncepciu mestskej bytovej politiky na roky 2020 - 2030, pričom sa snaží rozvíjať nájomné bývanie a zvyšovať dostupnosť bývania. Nájomné bývanie má riešiť špecifické problémy vybraných cieľových skupín nájomcov, napríklad mladých rodín, rodín s jedným rodičom, seniorov či zdravotne znevýhodnených občanov. Ale aj fyzických osôb, ktoré vykonávajú spoločensky významné povolanie, napríklad v rezorte zdravotníctva či školstva, ktorého výkon je viazaný na hlavné mesto.



Platný ÚPN bol schválený v roku 2007, doteraz bolo schválených niekoľko balíkov zmien a doplnkov. Napríklad zmeny a doplnky 03 ÚPN obsahovali aj zmeny a doplnenie trasovania nosného systému MHD. Predmetom zmien a doplnkov 05 ÚPN boli zmeny v trasovaní líniových stavieb - diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Zmeny a doplnky 06 ÚPN reflektovali potrebu aktualizovať celomestskú územnoplánovaciu dokumentáciu vo vzťahu k platným predpisom najmä z oblasti ochrany prírody, ochrany pamiatok či dopravného a technického vybavenia. Zmeny a doplnky 07 ÚPN predstavovali aktualizáciu z hľadiska celomestského záujmu v oblasti rozvoja mestských častí v možnosti obstarávania územných plánov zón, v oblasti reklamných stavieb, dopravného vybavenia, adaptácie na zmenu klímy a zabezpečenia nových plôch pre nakladanie s odpadmi.



Pracuje sa aj na balíku zmien a doplnkov 09 ÚPN. Obsahuje zmeny, ktoré sú potrebné vo verejnom a komunálnom záujme. Ide napríklad o zelené zmeny, technické zmeny či zmeny verejného dopravného vybavenia, ktoré súvisia s modernizáciou električkových tratí či úpravou železničných tratí. Zmeny by mali zároveň napríklad trasovať a realizovať trolejbusové trate rýchlejšie a flexibilnejšie na každej pozemnej komunikácii, kde je to prevádzkovo potrebné a priestorovo možné.