V Bratislave si ľudia budú môcť nechať zdarma zmerať stavbu tela

Bratislava 3. marca (TASR) - V rámci utorkového (4. 3.) Svetového dňa obezity môže verejnosť využiť v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava bezplatné poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl. Záujemcovia si môžu v utorok aj v stredu (5. 3.) doobeda prísť nechať odmerať na špeciálnom prístroji Inbody detailný prehľad o stavbe svojho tela. RÚVZ o tom informoval na sociálnej sieti.



V rámci merania sa dozvedia o rozložení tuku a svalov v jednotlivých častiach ich tela, prístroj zmeria aj množstvo a percento tuku v tele, viscerálny tuk v tele, množstvo svalového tkaniva, bazálny metabolizmus, proteíny a minerálne látky.



Aktivity sa uskutočnia v Poradni zdravia v čase od 8.00 do 12.00 h. "Ak to nestihnete alebo vám termíny nevyhovujú, je možné sa objednať doma na telefónnom čísle +421 917 426 093/+421 917 426 092 alebo emailom: ba.porad@uvzsr.sk," dodal úrad.



Cieľom Svetového dňa obezity je zamerať sa na stimuláciu a podporu praktických riešení na pomoc ľudom dosiahnuť a udržať si zdravú hmotnosť, a tak sa snažiť zvrátiť globálnu epidémiu obezity. Celosvetovo za posledných 20 rokov stúpol jej výskyt o polovicu, polovica dospelej populácie európskeho regiónu má nadváhu a tretina je obézna. Problém sa prenáša už do detského veku, keď sa obezita pohybuje od desiatich do 30 percent.



Najúčinnejšou metódou prevencie obezity a rozvoja jej komplikácií je podľa odborníkov cielená intervencia zameraná na zlepšenie stravovacích návykov, zvýšenie fyzickej aktivity a zmenu životného štýlu. Medzi rizikové faktory patria nadmerný príjem potravy a kalórií, nevhodné zloženie stravy, nedostatok fyzickej aktivity, nedostatok spánku a stres, znížená funkcia štítnej žľazy, ale aj hormonálne príčiny či pôsobenie liekov.