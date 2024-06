V Bratislave si počas charitatívneho podujatia našlo domov 12 psov

Bratislava 1. júna (TASR) - Počas tohtoročného podujatia Nájdite sa… so zvieratkom z útulku! v Bratislave našlo nový domov 12 psov a štyria ďalší išli do dočasnej starostlivosti s perspektívou na adopciu. Na minulotýždňovej akcii odovzdali aj ocenenie Animal Hero Slovakia. TASR o tom informovala iniciatíva Zvierací ombudsman.



Hlavným cieľom podujatia je podpora slovenských útulkov a adopcií týraných a túlavých zvierat. Za celý čas svojej existencie pomohlo nájsť nových majiteľov takmer 600 zvieratám. "Dôležitosť podujatia podčiarkuje aj fakt, že každým rokom je adopcií stále menej, no túlavých zvierat pribúda a útulky kapacitne ani finančne nestíhajú suplovať úlohu štátu, obcí a miest v záchrane týraných a túlavých zvierat, ktoré problém so zvieratami dlhodobo ignorujú," uviedol Zvierací ombudsman.



Tvrdí, že počas roka riešia legislatívne návrhy, ktorých prijatie by znamenalo lepšie podmienky pre túlavé a týrané zvieratá, efektívnejšiu vymožiteľnosť práva a prísnejšie tresty pre vinníkov. Tiež pomáhajú útulkom bezplatnou právnou pomocou. "Podujatie nám dáva priestor, aby sme okrem adopcií komunikovali dôležité témy, akými sú predaj zvierat na internetových stránkach, množiarne, transport zvierat, podmienky, v akých žijú hospodárske zvieratá a nečinnosť kompetentných. Dlhodobo tiež poukazujeme na nutnosť financovania útulkov zo strany štátu, ktoré mnohé sú pred kolapsom," skonštatovala iniciatíva.



Cenu Animal Hero Slovakia odovzdali tento rok Anne Kroščenovej zo Spišských Tomášoviec. Zachránila sučku Lily, ktorá utrpela ťažké popáleniny spôsobené výbuchom petárd. Okrem toho pomáha s liečbou zachránenej sučky Ninky, ktorú našla na začiatku osady a neskôr zistila, že má na krku veľký nádor. Zvierací ombudsman vysvetlil, že ocenenie odovzdáva jednotlivcovi alebo kolektívu, ktorí sa v priebehu roka zaslúžili o šírenie pozitívneho príkladu v oblasti ochrany zvierat. Je morálnym uznaním tých, ktorí sa na Slovensku pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky.



Na podujatí sa predstavili útulky Občianske združenie (OZ) Bullterrier Rescue Slovakia, OZ Túlavá labka, OZ Zvieratkovo, útulok Skalica, Tulkáčik, Slovenská aliancia ochrancov zvierat, OZ Berry dog, Cat Paradise a Zatúlané psíky Šaľa.