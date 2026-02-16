< sekcia Regióny
V Bratislave si prevzali laureáti ocenenie Fra Angelica
Slávnosti udelenia ceny Fra Angelica, ktorá sa koná už od roku 2003, predchádzala svätá omša v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - V Primaciálnom paláci v Bratislave sa v pondelok konalo slávnostné odovzdávanie Ceny Fra Angelica. Ocenenie bolo udelené laureátom, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku. TASR o tom informovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Laureáti boli ocenení v štyroch kategóriách - hudobné umenie, výtvarné umenie, slovesné umenie a mimoriadne ocenenie za prínos do kresťanskej kultúry. Ocenenie im odovzdal predseda Rady KBS Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, spolu s prítomnými biskupmi.
V oblasti výtvarného umenia cenu získala Katarína Böhmová. Za slovesné umenie si cenu za tento rok prevzal Marek Poláček. Z hudobného umenia cenu patróna umelcov dostala Hilda Gulyás. Za mimoriadny prínos do kresťanskej kultúry tento rok ocenili Antona Barcíka.
Súčasťou programu oceňovania boli aj umelecké vystúpenia huslistu Istvána Reitera a klaviristu Dušana Šujana, ako aj ZOE Quartet. Vystúpila aj ocenená Gulyás.
Slávnosti udelenia ceny Fra Angelica, ktorá sa koná už od roku 2003, predchádzala svätá omša v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Zúčastnili sa na nej viacerí biskupi, početná umelecká a akademická obec, predstavitelia cirkevného, kultúrneho a spoločenského života, známi a priatelia ocenených.
Cena Fra Angelica nesie meno dominikánskeho rehoľníka a ranorenesančného maliara Fra Angelica a je vyjadrením uznania osobnostiam a kolektívom, ktorých umelecká tvorba svojou kvalitou, duchovnou hĺbkou a etickým rozmerom obohacuje spoločnosť o kresťanské hodnoty.
