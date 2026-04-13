V Bratislave si pripomenú Akciu K - Deň nespravodlivo stíhaných
V nočných hodinách z 13. na 14. apríla 1950 prepadli represívne zložky vtedajšieho totalitného Československa mužské kláštory na Slovensku i v Čechách.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) a Saleziáni don Bosca si v pondelok večer v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Bratislave pripomenú 76. výročie Akcie K - Deň nespravodlivo stíhaných. Zaspomínajú si aj na 75. výročie tretej výpravy blahoslaveného dona Titusa Zemana cez rieku Moravu, 110. výročie narodenia kňaza Štefana Sandtnera a 10. výročie úmrtia kňaza Ernesta Macáka. TASR o tom informoval predseda KPVS Peter Sandtner.
„Všetky výročia navzájom spolu súvisia a tvoria jeden príbeh úsilia o záchranu povolaní po likvidácii kláštorov v roku 1950,“ uviedol Sandtner. Ako priblížil, program sa začne svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bude provinciál Saleziánov don Bosca Peter Timko a homíliu prednesie Jozef Luscoň. Nasledovať bude podľa predsedu pietna spomienka pri pamätných tabuliach Zemana, Sandtnera a Macáka pred kostolom, kde odznejú spomienky ľudí, ktorí ich poznali a ich príbuzných.
V nočných hodinách z 13. na 14. apríla 1950 prepadli represívne zložky vtedajšieho totalitného Československa mužské kláštory na Slovensku i v Čechách a rehoľníkov odviezli do sústreďovacích kláštorov a neskôr do disciplinárnych či preškoľovacích táborov. Zásah voči reholiam dostal názov Akcia K.
Udalosť, známa aj ako Barbarská noc, sa na Slovensku na základe zákona č. 241 prijatého Národnou radou SR pripomína ako pamätný deň - Deň nespravodlivo stíhaných.
