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V Bratislave si pripomenú Svetový deň utečencov
Podujatie je bezplatné a otvorené pre verejnosť. Organizuje ho Slovenská humanitárna rada a Nadácia Milana Šimečku.
Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Každý rok 20. júna si svet pripomína Svetový deň utečencov, medzinárodný deň na počesť ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Pri tejto príležitosti sa v sobotu koná verejné podujatie v Bratislave. Začne sa v Starej tržnici, kde sa stretnú komunity, partnerské organizácie a verejnosť. Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý multižánrový program s aktivitami pre všetky vekové kategórie. Nasledovať bude dáždnikový sprievod cez ulice Starého Mesta. TASR o tom informovala Martina Matejová zo Slovenskej humanitárnej rady.
Tohtoročné podujatie sa nesie v duchu témy, ktorá pripomína právo utečencov. Podujatie je bezplatné a otvorené pre verejnosť. Organizuje ho Slovenská humanitárna rada a Nadácia Milana Šimečku.
Sobotný Svetový deň utečencov podľa organizátorov vyzýva, aby sme stáli pri utečencoch, kým nie je v bezpečí každý z nás. „Denno-denne pomáhame ľuďom, ktorí prišli na Slovensko hľadať bezpečie. Svetový deň utečencov nám pripomína, že právo na bezpečie je záväzok celej spoločnosti, nielen humanitárnych organizácií,“ uviedol prezident Slovenskej humanitnej rady Peter Devínsky.
Tohtoročné podujatie sa nesie v duchu témy, ktorá pripomína právo utečencov. Podujatie je bezplatné a otvorené pre verejnosť. Organizuje ho Slovenská humanitárna rada a Nadácia Milana Šimečku.
Sobotný Svetový deň utečencov podľa organizátorov vyzýva, aby sme stáli pri utečencoch, kým nie je v bezpečí každý z nás. „Denno-denne pomáhame ľuďom, ktorí prišli na Slovensko hľadať bezpečie. Svetový deň utečencov nám pripomína, že právo na bezpečie je záväzok celej spoločnosti, nielen humanitárnych organizácií,“ uviedol prezident Slovenskej humanitnej rady Peter Devínsky.