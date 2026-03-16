V Bratislave si pripomenú výročie útoku na divadlo v Mariupole
Organizátori informovali, že obete si pripomenú zapálením sviečok. Tie chcú rozmiestniť tak, aby vytvárali nápis (v preklade deti).
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - V Bratislave si v pondelok pietnou spomienkou pripomenú výročie bombového útoku na divadlo v ukrajinskom Mariupole. Pietna spomienka sa bude konať pred historickou budovou Slovenského národného divadla (SND) v centre hlavného mesta o 19.00 h. TASR o tom informovalo občianske združenie Mier Ukrajine, ktoré za podujatím stojí.
„Pred štyrmi rokmi sa v mariupolskom divadle ukrývalo pred vojnou minimálne 1200 ľudí, ktorí spali natlačení v pivničnom kryte pod divadlom, v kanceláriách, na chodbách, vnútorných balkónoch. Bolo tam veľa žien a detí, preto bol pred divadlom veľký nápis (deti), ktorý bolo vidieť aj na satelitných záberoch. Tie obleteli svet ešte pred útokom. Napriek tomu ruský agresor zhodil na divadlo ťažkú leteckú bombu,“ skonštatovalo s tým, že pri útoku malo zomrieť 600 ľudí.
Organizátori informovali, že obete si pripomenú zapálením sviečok. Tie chcú rozmiestniť tak, aby vytvárali nápis (v preklade deti).
„Pred štyrmi rokmi sa v mariupolskom divadle ukrývalo pred vojnou minimálne 1200 ľudí, ktorí spali natlačení v pivničnom kryte pod divadlom, v kanceláriách, na chodbách, vnútorných balkónoch. Bolo tam veľa žien a detí, preto bol pred divadlom veľký nápis (deti), ktorý bolo vidieť aj na satelitných záberoch. Tie obleteli svet ešte pred útokom. Napriek tomu ruský agresor zhodil na divadlo ťažkú leteckú bombu,“ skonštatovalo s tým, že pri útoku malo zomrieť 600 ľudí.
Organizátori informovali, že obete si pripomenú zapálením sviečok. Tie chcú rozmiestniť tak, aby vytvárali nápis (v preklade deti).